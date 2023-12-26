Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin'den Türk askeri ile ilgili skandal paylaşım

Türkiye Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 kahramanın yasını tutuyor.
Terörle mücadele ederek vatanı müdafaa eden Mehmetçikler zorlu şartlarda görev yapıyor.
Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin ise sosyal medyadan Türk askerini hedef aldı.
Mehmetçik'e saldırdı
Hilal Nesin, hesabından Mehmetçik'in olduğu bir görüntüyü paylaştı.
Ardından tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü.
Ermeniler için ağıt yakmıştı
Bu paylaşım, Hilal Nesin'in ilk tepki çeken paylaşımı değil.
Geçtiğimiz aylarda 30 yıl Ermeni işgalinde kalan Karabağ, antiterör operasyonu sonrasında Azerbaycan'a yeniden kavuşmuştu.
Resmi olarak Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Hilal Nesin, Azerbaycan’ın işgalci olduğunu savundu.
Hilal Nesin, "İşgalin seyircisiyiz." ifadelerini vurgulayarak Ermenice ağıt yaktı.