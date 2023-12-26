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Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin'den Türk askeri ile ilgili skandal paylaşım

Sınır içerisinde ve sınır ötesinde terörle mücadele ederek vatanın müdafaasını yapan kahraman Mehmetçiklerin selam verdiği anlara ait videoyu paylaşan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, "Bunlar asker mi yoksa MHP gençlik kollarının gençleri mi?" ifadelerini kullandı. Türk askerini hedef alan Nesin'in skandal sözlerine tepki yağdı.

14:56 - 26/12/2023 Salı
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Hilal Nesin
Hilal Nesin

Türkiye Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 kahramanın yasını tutuyor.


Terörle mücadele ederek vatanı müdafaa eden Mehmetçikler zorlu şartlarda görev yapıyor.


Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin ise sosyal medyadan Türk askerini hedef aldı.


Mehmetçik'e saldırdı


Hilal Nesin, hesabından Mehmetçik'in olduğu bir görüntüyü paylaştı.



Nesin, bir arada olan Türk askerlerinin selam verdiği anları,
"Bunlar asker mi yoksa MHP gençlik kollarının gençleri mi? Burası kışla mı yoksa MHP gençlik kollarının piknik alanı mı?"
notuyla paylaştı.

Ardından tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü.


Ermeniler için ağıt yakmıştı


Bu paylaşım, Hilal Nesin'in ilk tepki çeken paylaşımı değil.


Geçtiğimiz aylarda 30 yıl Ermeni işgalinde kalan Karabağ, antiterör operasyonu sonrasında Azerbaycan'a yeniden kavuşmuştu.


Resmi olarak Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Hilal Nesin, Azerbaycan’ın işgalci olduğunu savundu.


Hilal Nesin, "İşgalin seyircisiyiz." ifadelerini vurgulayarak Ermenice ağıt yaktı.




#Hilal Nesin
#Aziz Nesin
#Türk askeri
42 dakika önce
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