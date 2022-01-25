Gündem Aziz Sancar Kampüsü şubatta açılıyor
ANKARA

Aziz Sancar Kampüsü şubatta açılıyor

Ankara’da yapılan, içinde bilim ve sanat eğitim merkezleri bulunan Aziz Sancar Kampüsü şubat ortasında açılıyor. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Aziz Sancar da açılışa katılmak için Türkiye’de olacak. Sancar, “Bu benim için bir bilim insanı ve Türk dünyasının Batı ülkelerinde bir temsilcisi olarak büyük bir onur ve gurur kaynağıdır” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aziz Sancar Kampüsü şubatta açılıyor
Prof. Aziz Sancar

Ankara’da içerisinde bilim ve sanat eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan ‘Aziz Sancar Eğitim Kampüsü’ açılıyor.

Şubatın ortasında yapılacak açılışa katılmak üzere Türkiye’ye gelecek olan Aziz Sancar, son 6 yılda Türkiye ve Kosova’dan Doğu Türkistan’a kadar uzanan büyük Türk dünyasında birçok eğitim, araştırma ve sağlık kurumuna adının verildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Aziz Sancar kampüsün açılışı için Türkiye’ye gelecek.
Prof. Dr. Aziz Sancar kampüsün açılışı için Türkiye’ye gelecek.

Aziz Sancar, “Ankara’da açılan kampüs bunların en yeni halkası ve şimdiye kadar olan en büyük girişimdir. Bu benim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu girişimler aynı zamanda ülkemin, Türk dünyasının eğitim ve bilime verdiği önemin bir göstergesi olarak beni çok sevindirmiştir.” dedi.

YENİ AZİZ SANCAR’LAR YETİŞECEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de kampüsün AR-GE merkezi olarak tasarlanacağını ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmelerini sağlayacaklarını belirtmişti.

Özer, “Daha nice Aziz Sancar’lar yetişsin, hem bizim hem de dünyanın gururu olsun diye bu okulumuza hocamızın ismini verdik.” ifadelerine kullanmıştı. Kampüsün açılışı şubatta Ankara’da yapılacak.

Aziz Sancar: Benim yaptığımı yapmayın geri dönün
GÜNDEM
Aziz Sancar: Benim yaptığımı yapmayın geri dönün

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan öğrencilere: İnatçı ve istekli olacaksın
GÜNDEM
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan öğrencilere: İnatçı ve istekli olacaksın
Anadoludan İstanbulaulaşım trafiğe açıldı

Anadolu'dan İstanbul'a
ulaşım trafiğe açıldı

​Karayolları Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı.
Düzceden İstanbula geçiş izni yok

Düzce'den İstanbul'a geçiş izni yok

​Vali Cevdet Atay: Mağduriyetlerin yaşanmaması için yola çıkmayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu İstanbula geliyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.