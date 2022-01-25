​Aziz Sancar Kampüsü şubatta açılıyor

Ankara’da içerisinde bilim ve sanat eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan ‘Aziz Sancar Eğitim Kampüsü’ açılıyor.

Şubatın ortasında yapılacak açılışa katılmak üzere Türkiye’ye gelecek olan Aziz Sancar, son 6 yılda Türkiye ve Kosova’dan Doğu Türkistan’a kadar uzanan büyük Türk dünyasında birçok eğitim, araştırma ve sağlık kurumuna adının verildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Aziz Sancar kampüsün açılışı için Türkiye’ye gelecek.

Aziz Sancar, “Ankara’da açılan kampüs bunların en yeni halkası ve şimdiye kadar olan en büyük girişimdir. Bu benim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu girişimler aynı zamanda ülkemin, Türk dünyasının eğitim ve bilime verdiği önemin bir göstergesi olarak beni çok sevindirmiştir.” dedi.

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YENİ AZİZ SANCAR’LAR YETİŞECEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de kampüsün AR-GE merkezi olarak tasarlanacağını ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmelerini sağlayacaklarını belirtmişti.

Özer, “Daha nice Aziz Sancar’lar yetişsin, hem bizim hem de dünyanın gururu olsun diye bu okulumuza hocamızın ismini verdik.” ifadelerine kullanmıştı. Kampüsün açılışı şubatta Ankara’da yapılacak.

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