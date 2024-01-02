Aziziye’de Seracılık OSB hedefi

Aziziye Ilıca’da bulunan yeni termal su kaynağı, Erzurum’a Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönündeki umutları yeniden yeşertti. Ilıca’da şu ana kadar çıkarılmış debisi ve sıcaklığı en yüksek su olan kaynaktan saniyede 120 litreye yakın termal su fışkırıyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın girişimleriyle ilçeye kazandırılan yeni su kaynağı, İhtisas OSB’ler için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca aranan kriterlere de uygunluk taşıyor. Yeni bulunan termal su kaynağı sayesinde Erzurum’a artık Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının önünde hiçbir engel kalmamış oldu.

HEM SICAK HEM DEBİSİ YÜKSEK

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın girişimleriyle geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında 300 metrelik derinliğe kadar inildi. Ilıca’daki mevut termal su kaynakları yüzeye 38 derece olarak çıkarken, yeni yapılan sondajla elde edilen suyun sıcaklığı ise, 47 derece olarak ölçüldü. Yine mevcut termal suların saniyedeki çıkış hızı saniyede 15 litreyi bulmazken, yeni su kaynağının debisi ise, saniyede

120 litreye kadar çıkıyor.

BİNLERCE KİŞİLİK İSTİHDAM

Yeni su kaynağının sadece Aziziye için değil, Erzurum için de büyük bir nimet olduğunun altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Uzun zamandır böylesine nitelikli bir kaynağın peşindeydik. Suyumuzu elde ettik. Bizim sürekli gündemde tuttuğumuz; Erzurum’a Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması hedefimiz vardı. İşte bu kaynak, söz konusu hedefe ulaşmamız noktasında bizim için büyük bir imkân oldu. Erzurum’a bu bölgenin kurulmasını sağlayabilirsek, binlerce dönümlük seralarda sebze ve meyve üreticiliği mümkün hale gelecek. Bu da seracılık faaliyetleri ve bağlı iş kolları sayesinde binlerce hemşehrimiz için iş ve aş

kapısı demek olacak” dedi.

Aziziye Belediyesi TROY sistemine geçti

İsrail’in Gazze’deki yürüttüğü soykırıma tepkiler sürerken, boykot kararlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Erzurum’da da Aziziye Belediyesi, tüm bankacılık işlemleri için TROY ödeme sistemlerine geçiş yaptı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, söz konusu kararı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

“İşgalci İsrail’i destekleyen finansal sistem karşısında elimizi kolumuzu bağlayıp, oturacak değildik elbette!” diyen Başkan Orhan, Aziziye Belediyesi olarak bir karar aldıklarını ve tüm çalışanların maaş ve kredi kartlarını TROY kart sistemine taşıdıklarını açıkladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, boykot sürecinde bununla da yetinmediklerini ifade ederek, “Belediyemizdeki tüm bankacılık işlemlerini de, bundan böyle TROY kart

sistemi üzerinden gerçekleştireceğiz” dedi.

Paylaşımında, İsrail menşeili ürünleri de boykot ettiklerini hatırlatan Başkan Orhan, “O ürünleri tesislerimizden çoktan kapı dışarı etmiştik zaten!” ifadesini kullandı.

Belediyecilikte Aziziye enerjisi

Aziziye Belediyesi’ne ait güneş enerji santrallerinde üretilen elektrik miktarı 10 milyon kilovatsaate ulaştı. İlk etabı 2021, ikinci etabı ise geçtiğimiz yıl devreye alınan GES’ler sayesinde Aziziye Belediyesi şu ana kadar 10 milyon kilovatsaat elektrik üretmiş oldu. Erzurum’da elektrik gideri olmayan tek belediye unvanını elde eden Aziziye Belediyesi, söz konusu yatırımıyla aynı zamanda atmosfere binlerce ton karbon salınımının da önüne geçti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum’un günlük güneşlenme süresinin enerji üretimi için çok büyük bir potansiyel olduğunun

altını çizerek, “Biz de kurduğumuz Güneş Enerji Santralleri ile bu potansiyeli katma değere dönüştürdük” şeklinde konuştu.

YATIRIM İKİYE KATLANDI

Aziziye’deki Güneş Enerji Santralleri serüveninin 2021 yılında başladığını anımsatan Başkan Orhan, “2021 yılında kurulum gücü 1 megavat olan tesisimizi devreye almış ve elektrik üretimine başlamıştık. Geçen yıl da bu yatırımımızı iki katına çıkardık ve elektrik üretimimiz yıllık 2 milyon kilovatsaatken bu oranı 4 milyon kilovatsaate çıkardık. Enerji üretmeye başladığımız ilk günden bu zamana kadar da 10 milyon kilovatsaat elektrik üretmiş olduk. Bu da 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını gidermiş olmak anlamına geliyor. Aynı zamanda belediyemiz elektrik için de para ödemiyor” dedi.

EKOSİSTEM KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan GES’lerde üretilen elektrik sayesinde ekosistemin de koruma altına alındığını kaydeden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Ilıca’mızda yaptığımız bu yatırım sayesinde her yıl 2 bin ton karbondioksit atmosfere salınmıyor ve yine yılda 80 bin ağacın da kesilmesini de önlemiş oluyoruz” diye konuştu.

Başkan Orhan ayrıca söz konusu santrallerden elde edilen elektrikten gelir elde ettiklerini söyleyerek, “İlçemizdeki elektrikli araç şarj ünitelerinde de yine GES’lerimizde ürettiğimiz elektriği kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem yaralarına Aziziye merhemi

Aziziye Belediyesi’nin Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde kurduğu konteyner kent göz kamaştırıyor. İçerisinde tuvaletinden banyosuna, mutfak tezgâhından oturma alanına varıncaya kadar çeşitli donatılar barındıran 100 adet konteyner tamamlandı ve depremzede sahiplerine teslim edildi. Deprem bölgesi ile sürekli temas halinde olan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Devletimizin seferber olduğu deprem bölgesinde, biz de kardeşlerimizi elbette yalnız bırakmayacağız” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde oluşturulan yol haritası doğrultusunda depremin hemen ardından bölgeye koşmuştuk. Adıyaman’a ve Hatay’a arama-kurtarma ekiplerimizi ve iş makinalarımızı göndermiştik. Adıyaman’da depremzede ailelerimize hizmet veren mobil mutfak kurduk, on binlerce vatandaşımıza üç öğün yemek ikramında bulunduk. İçişleri Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD ve Kızılay’ımızın koordinasyonunda yapılan planlama doğrultusunda Hatay ilimizin merkez ilçesi olan Antakya’da ise 100 konteynerden oluşan bir yerleşke kurduk. Ilıca-Dadaşkent Konteyner Yerleşkemizi depremzede ailelerimize teslim ettik” açıklamasında bulundu.

Kış turizmine termal doping

Erzurum’da termal turizmi kış turizmiyle entegre hale getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kayak sezonunun başlamasıyla birlikte termal tesisleri de seferber etti. Bu yıl erken yağan kar sebebiyle Palandöken Kayak Merkezi’nde başlayan erken kayak sezonunu fırsata çeviren Başkan Orhan, “Palandöken’e kayak yapmak için gelen yerli ve yabancı tüm turistleri Ilıca’mızda misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi. Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca ile Palandöken Kayak Merkezi arasındaki ulaşım süresinin sadece 15 dakika olduğuna dikkati çekerek, “Turizm acenteleriyle koordinasyon halindeyiz. Özellikle yarıyıl tatili için Erzurum’a gelecek olan yerli ve yabancı konuklarımızı Ilıca’da termalle buluşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

YILIN 12 AYINDA TURİZM

Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan Aday adayı olan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, turizmin Erzurum’da sadece kış ve kayakla sınırlandırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Erzurum’da turizmi yılın tamamına yaymanın mümkün olduğunu dile getiren Başkan Orhan, “Erzurum’da yaz-kış turizm olanakları mevcut. Şehirde kış aylarında kayak ve kış sporları ön plana çıkarken, yaz aylarında da, doğa ve yaz sporları ile tabii güzelliklerimiz ön planda oluyor. Dolayısıyla turizmi her alanda değerlendirmek gerekiyor. Biz de Aziziye özelinde termal turizmle kış turizmini birbirine entegre hale getirdik. Eksi 40 derecede kayak yapan turist konuklarımızı, artı 40 derecedeki şifalı termal sularımızla buluşturuyoruz” diye konuştu.

YARIYIL TATİLİ SEFERBERLİĞİ

Öte yandan Ilıca Termal Tesislerini yarıyıl tatili için seferber ettikleri bilgisini veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Yarıyıl tatilinde Erzurum’a gelen yerli ve yabancı konuklar, tesislerimizden de faydalanma imkanı buluyor. Bu bağlamda doluluk oranımız tatil döneminde yüzde 100’lere ulaşacak. Turizm acenteleriyle ortak ve koordineli biçimde yürüttüğümüz çalışmalarımız da var. Bununla birlikte bizim Erzurum’u turizm alanında bir marka değere dönüştürme hedefimiz var” ifadelerini kullandı.











