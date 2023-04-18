Aziziye’den Antakya’ya konteyner kent

Aziziye Belediyesi’nin Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde kuracağı konteyner kentte çalışmalar son sürat devam ediyor. İçerisinde tuvaletinden banyosuna, mutfak tezgâhından oturma alanına varıncaya kadar çeşitli donatılar barındıran 100 adet konteyner, bu ay sonuna doğru depremzede ailelere teslim edilecek. Aziziye Belediye Meclisi’nin aldığı kararla “Kardeş Belediye” ilan edilen Antakya Belediyesi ile birçok alanda iş birliği içerisinde olan Aziziye, Hatay’da bulunan bazı çadır kentlerdeki bakım, onarım ve temizlik hizmetlerini de yürütüyor. Deprem bölgesi ile sürekli temas halinde olan ve geçtiğimiz haftayı Hatay’da geçiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Antakya’da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan (solda).

KONTEYNER KENT AY SONUNDA TAMAM

“Ilıca-Dadaşkent Yerleşkesi” adı verilen konteyner kentin kurulumunda görev alan Aziziye Belediyesi ekipleriyle bir araya gelen Başkan Orhan, buradaki çalışmalara ortak oldu, konteynerlere kaynak yaptı. Şantiye yetkililerinden son durum hakkında bilgiler alan Başkan Orhan, mesai arkadaşlarına moral vermeyi de ihmal etmedi. 100 konteynerlik yerleşkenin bu ay sonuna doğru tamamlanmış olacağı bilgisini veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “İçerisinde depremzede ailelerimizin ihtiyaçlarına binaen her ayrıntıyı düşündüğümüz konteyner yuvalarımızı ay sonuna doğru tamamlamış olacağız” dedi.

AZİZİYE DEPREM BÖLGESİNDE

Başkan Orhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde oluşturulan yol haritası doğrultusunda depremin hemen ardından bölgeye koştuk. Adıyaman’a ve Hatay’a arama-kurtarma ekiplerimizi ve iş makinalarımızı gönderdik. Adıyaman’da depremzede ailelerimize hizmet veren mobil mutfak kurduk, on binlerce vatandaşımıza üç öğün yemek ikramında bulunduk. İçişleri Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD ve Kızılayımızın koordinasyonunda yapılan planlama doğrultusunda Hatay ilimizin merkez ilçesi olan Antakya’da ise 100 konteynerden oluşacak bir yerleşke kurmaya başladık. Çalışmalarımız devam ediyor ve bu ay sonuna doğru inşallah Ilıca-Dadaşkent Konteyner Yerleşkemizi depremzede ailelerimize teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇADIR KENTLERDE İNCELEME

Hatay’da konteyner kent yerleşkesinin yanı sıra Aziziye Belediyesi ekiplerinin görev yaptığı çadır kentleri de ziyaret eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, buradaki çalışmaları da gözden geçirdi. Aziziye Belediye Başkanı Orhan, çadır kent ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede; yaraları sarmak için sıra dışı bir çaba gösterildiğinin altını çizdi. Orhan, “Aziziye Belediyesi olarak, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz Hatay’ın dört bir yanında görev başında. Devletimiz tüm imkânlarıyla, tüm kurumlarıyla deprem bölgesinde. Biz de bu doğrultuda üstlendiğimiz sorumlulukları seve seve yerine getirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Aziziye’de kentsel dönüşüm zirvesi

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde kentsel dönüşüm zirvesi gerçekleştirildi. Ilıca’da hayata geçirilecek olan Bahçelievler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi için hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ile devasa projeye de start verilmiş oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve EBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi’nden bürokratlarla hak sahibi vatandaşlar katıldı.

PROJENİN DÜNÜ-BUGÜNÜ

Ilıca’daki İlhan Varank Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Bahçelievler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin dün ve bugününü anlattı. Proje sürecinin 2015 yılında ön protokol imzalanması ile başladığını, 2017 yılında da ana protokol İmzalanmasıyla devam ettiğini hatırlatan Başkan Orhan; 2017 yılı Ağustos-Kasım aylarında hak sahipleriyle muvafakat görüşmelerinin yapıldığını kaydetti. Orhan, “2017 yılında yapılan görüşmeler ve alınan muvafakat senedi sonucunda yüzde 75’lik anlaşma oranı sağlandı. Hak sahiplerine ait muvafakat örnekleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza iletildi, ancak ilerleyen süreçte finansal kaynak yetersizliği sebebiyle dönüşüm projesine başlanamamıştı. 2022 yılı Eylül-Aralık ayları içerisinde yine hak sahipleriyle yaptığımız şifai görüşmeler ve hak sahiplerinden alınan ön talep formlarına istinaden yüzde 82’lik bir anlaşma oranı sağladık” diye konuştu.

ILICA GÖZ KAMAŞTIRACAK

Şubat ayında meydana gelen deprem felaketi sebebiyle sürecin kısa bir süreliğine sekteye uğradığına dikkati çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in girişimleri neticesinde bu çalışmaya kalınan yerden devam edilecek. Bu projeyi ivedilikle hayata geçirecek ve Ilıcamız da göz kamaştıran bir yaşam alanını Allah’ın izniyle ihdas etmiş olacağız. Bu vesileyle Ilıcalı hemşehrilerimiz adına ben Sayın Mehmet Sekmen Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

150 BİN METREKARELİK BİR ALANA YAPILACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum’da sürdürülen kentsel dönüşüm seferberliğine Bahçelievler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile devam edeceklerinin altını çizerek, “Ilıca mahallemizi inşallah Erzurum’un en görkemli ve ihtişamlı yerleşim merkezlerinden birisi haline getireceğiz” ifadesini kullandı. Toplantıda, Bahçelievler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile ilgili olarak hak sahiplerini teker teker dinleyen Başkan Mehmet Sekmen, 150 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek olan dönüşümün Erzurum’a şimdiden hayırlı olması dileklerinde bulundu.

18 ayda bitecek

Projeye ivedilikli başlanıp, 18 ay içerisinde tamamlanacağı bilgisini veren Sekmen, “Burada hak sahibi vatandaşlarımız Allah’ın izniyle mağduriyet yaşamayacak. İsteyen evi karşılığında parasını alacak, isteyen konut alacak. Ev sahiplerine ev, dükkan ve işyeri sahiplerine de yine dükkan ve işyeri verilecek. İlaveten evlerini tahliye edecek olan hak sahibi vatandaşlarımıza da, yürütülecek bu proje esasları doğrultusunda kira yardımı yapılacak. Biz istiyoruz ki, bu süreç daha fazla uzamadan sona ersin ve 1,5 yıl içerisinde bu proje tamamlansın, herkes evini alsın, işyerini alsın ve hayatını modern imkanlarla devam etsin. Bunu da hep birlikte mümkün hale getireceğiz” dedi.

KPSS ve YKS adaylarına hediye kitap seti

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlık yapan adaylara Aziziye Belediyesi tarafından kaynak kitap seti hediye edildi. Doğrudan Destekleme ve Yetiştirme (DYK) programı kapsamında Aziziye Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursları ziyaret eden Aziziye Belediye Başkanı Orhan, İlçe Kaymakamı Abdulkadir Çelik’le birlikte adaylara kitap seti dağıttı. Hem YKS hem de KPSS hazırlık kurslarında eğitim alan adayları sınıflarında ziyaret eden Başkan Orhan, gençlere internet kart jesti de yaptı. Başkan Orhan, Aziziye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Ilıcalı’nın da eşlik ettiği ziyarette, KPSS ve YKS’den elde edilecek başarının büyük önem taşıdığını söyledi.

HALK EĞİTİM’İN DESTEĞİYLE

Aziziye Belediyesi tarafından temin edilen hazırlık kitaplarını İlçe Kaymakamı Abdulkadir Çelik’le birlikte sınav hazırlığı yapan adaylara dağıtan Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Aziziye Halk Eğitim Merkezimizin açtığı hazırlık kurslarına bizler de kitap desteğiyle katkıda bulunalım istedik. Temin ettiğimiz YKS ve KPSS hazırlık kitaplarımız elimize ulaştı, biz de İlçe Kaymakamımızla birlikte onları asıl sahiplerine teslim ettik. Her iki sınavda da elde edilecek başarının önemi bizim için çok büyük. Bu bakımdan sınava girecek olan tüm adaylara kolaylıklar diliyoruz. Ayrıca bu kıymetli çalışmanın yürütülmesinde emeği geçen istisnasız herkese yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

GENÇLERİN BAŞARISI EN BÜYÜK ARZUMUZ

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik ise, ilçede YKS ve KPSS hazırlık kursu planlanmış olmasından dolayı Aziziye Halk Eğitim Merkezini kutlarken, Aziziye Belediye Başkanı Orhan’a da, hediye kitaplar için teşekkür etti. Kaymakam Çelik, “Hepimizin en büyük arzusu gençlerimizin bu sınavlarda başarı elde etmesidir. Bu manada seferber olan kurumlarımıza ve özellikle de kitap temini noktasında bu çalışmaya büyük katkı sunan Aziziye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Hayvancılık için seferberlik protokolü

Aziziye, Doğu Anadolu’daki 15 ili birden kapsayacak yepyeni bir proje için kolları sıvadı. DAP Kalkınma İdaresi Bölge Başkanlığı ile imzalanan protokolle, Erzurum ve bölge illerinin ihtiyaç duyduğu beton sıvatlar (hayvan sulağı) Aziziye Belediyesi tarafından üretilecek. Proje kapsamında tam 7 bin 500 adet beton sıvat imalatı gerçekleştirecek olan Aziziye Belediyesi, aynı zamanda söz konusu hayvan sulaklarının Aziziye başta olmak üzere Erzurum ve ilçeleriyle bölgenin diğer illerine dağıtımını sağlayacak. Projeyi hayata geçirecek olan protokol, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen tarafından imzalandı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü Erzurum ve bölgenin diğer illeri için hayati öneme sahip bir projeye start verdiklerini bildirdi. Başkan Orhan, Erzurum’un yüzde 67’sinin meralardan oluştuğunun altını çizerek, benzer bir durumun Doğu Anadolu Bölgesi için de geçerli olduğuna dikkat çekerken, Türkiye çayır varlığının yüzde 58’ini, mera varlığının ise yüzde 37’sini teşkil ettiğini vurgulayarak, bölgede hayvancılığın doğal olarak meralara dayalı olarak yapıldığını kaydetti.



















