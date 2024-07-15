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Babamı özleyince eşyalarına dokunuyorum

04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:37 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın ailesi
15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın ailesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar’ın ailesinin acısı dinmiyor. Artvin’in Yusufeli ilçesindeki Küplüce köyünde yaşayan anne Fatma ve baba Nebi Acar, evlerinin giriş katındaki odayı şehit oğullarının eşyaları, üniformaları, fotoğrafları, madalyaları, 15 Temmuz gecesine dair fotoğraf ve yazılarla donattı. Şehidin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz gecesi yaşananları unutturmamak adına müze tarzında hazırlanan özel oda, ziyaretlere açık tutuluyor. Şehidin babası Nebi Acar, “Şehidimi yere göre sığdıramıyorum. Ancak kalbime sığdırıyorum. Bu gururun tarifi olmaz, korkunç bir acı yaşadık ama bu gururu da yaşıyoruz. Makamların en yücesi. Böyle bir evladın babası olmak bize gurur veriyor.” diye konuştu. Şehidin annesi Fatma Acar ise şehit annesi olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Şehidin 11 yaşındaki kızı Elif Naz Acar da babasını çok özlediğini belirterek, sık sık babası için anı defterine yazılar yazdığını söyledi. Babasının ülke için canını feda ettiğini ve bunun gurur verici olduğunu vurgulayan Acar, şöyle konuştu: “Üzülüyor musun diye soracak olursanız, gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü sevdiğim birini kaybettim. ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler’, bunun önemi çok büyük. Bütün şehitler peygamberimizim komşusudur. Babamı özleyince yanımda varsa fotoğrafına bakıyorum. Kendim hatırlamaya çalışıyorum anılarımızı. Anı defterine neler yaptığımı, babamı ne kadar özlediğimi, annemin, babaannemin, dedemin iyi olduğunu yazıyorum. Hani mezarlıkları ziyaret edip dua ederler ya biz de mezara gidiyoruz. Ben orada çok rahatlıyorum, çünkü onu hissediyorum.” Acar, köyde hazırlanan odada babasının eşyalarına dokunmanın kendisini rahatlattığını ifade ederek, “Burada 15 Temmuz’da babamın giydiği botlar var. Bombaların atıldığı, babamın şehit olduğu yerdeki toprak var. Babamın kıyafetleri, fotoğrafları var.” diye konuştu.

#15 Temmuz
#darbe girişimi
#şehit
#Dursun Acar
#Ankara
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