Babasını darbeden 'Sansar Salvo' hakkında hapis talebi

Babasını darbeden Sansar Salvo, 15 Nisan'da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
Babasını darbeden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan hakkında hapis talebiyle dava açıldı. Altı aydan bir yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk celsesi 7 Mayıs'ta görülecek.
Babasına
uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan '
' lakabıyla tanınan rapçi
hakkında, 'Üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 15 Nisan'da sevk edildiği mahkemece 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan tutuklanan Sansar Salvo lakabıyla tanınan
'ın soruşturması tamamlandı. Olaya ilişkin
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede, Ekin Can Arslan'ın çıkan tartışmada babasını darbettiği videoları sosyal medya hesabından paylaşması ve babası
'ın darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı. Ayrıca sanığı babasının göğüs bölgesine vurarak darbettiği anlatıldı.
Sanık Arslan soruşturma aşamasında alınan savunmasında ise suçunu ikrar ettiği ve mağdur babanın adli tıp raporunda, yaralanmasının basit tıbbı müdahale ile giderilecek ölçüde olduğu belirtildi.
Bir yıla kadar hapsi isteniyor
Ekin Can Arslan hakkında, 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk celse 7 Mayıs Çarşamba Günü görülecek.
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