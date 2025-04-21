Babasını darbeden 'Sansar Salvo' hakkında hapis talebi

'ın darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı. Ayrıca sanığı babasının göğüs bölgesine vurarak darbettiği anlatıldı.

'ın darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı. Ayrıca sanığı babasının göğüs bölgesine vurarak darbettiği anlatıldı.

tarafından hazırlanan iddianamede, Ekin Can Arslan'ın çıkan tartışmada babasını darbettiği videoları sosyal medya hesabından paylaşması ve babası

tarafından hazırlanan iddianamede, Ekin Can Arslan'ın çıkan tartışmada babasını darbettiği videoları sosyal medya hesabından paylaşması ve babası

Sanık Arslan soruşturma aşamasında alınan savunmasında ise suçunu ikrar ettiği ve mağdur babanın adli tıp raporunda, yaralanmasının basit tıbbı müdahale ile giderilecek ölçüde olduğu belirtildi.