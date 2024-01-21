Babasını katledip kendini polise ihbar etti: Yaşamını yitirmiş olabilir

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Bozyaka Mahallesi 3080 Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Bora İnan ile babası Cihan İnan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bora İnan, bıçakla babası Cihan İnan'ı yaralayıp, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasını bıçakladığını ve yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi. Bora İnan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sırtından 3 bıçak darbesi alan Cihan İnan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.