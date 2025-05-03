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BAE’den suçlu iadesi kolaylığı

BAE’den suçlu iadesi kolaylığı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:003/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Burhanettin Duran
Burhanettin Duran

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki suçlu iadesini kolaylaşacak tasarı Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Genel Kurul’a sevk edilen anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran değerlendirmelerde bulundu. Son 10 yıl içerisinde BAE’den 15 iade talebinde bulunulduğunu hatırlatan Duran, “Bu suçlulardan 9'u terör, 6'sı ise adi suç kapsamındaydı. Bunlardan 2 tanesi reddedildi. 2 tane dosya ise hitam (bitim) oldu. 4 dosya derdest olup işlemleri devam ediyor. Dolayısıyla, bu çerçevede anlaşmanın gerekliliği ortadadır” dedi. BAE’de 15 bin Türk vatandaşının yaşadığını belirten Duran, “Bu anlaşma öncelikle vatandaşlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde düşünülmüştür. Bir diğer husus da BAE nezdinde süreç devam etmektedir. Karşılıklı olarak bu süreçleri devam ettiriyoruz” diye konuştu. Anlaşma ile mali ve örgütlü suçlardan dolayı bu ülkeye kaçan suçluların Türkiye'ye geri dönüş süreçleri hızlandırılacak.


#BAE
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#Dışişleri Komisyonu
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