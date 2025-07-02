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Bafra'da kaza: Otomobilden yara almadan çıktılar

Bafra'da kaza: Otomobilden yara almadan çıktılar

16:412/07/2025, Çarşamba
IHA
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Bafra
Bafra

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu üzerinde, Çetinkaya mevkisinde gerçekleşti. Samsun istikametine seyir halinde olan Gökhan K. yönetimindeki 34 GMB 921 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerlere çarptı.



Kazanın ardından olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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