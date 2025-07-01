Yasak bitti balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

'İç sularda' av yasağının sona ermesiyle birlikte göle ağlarını bırakan balıkçıların yüzü, ilk avda elde edilen bol ve çeşitli balıklarla güldü. Balıkçılar, sezonun verimli geçmesini umut ettiklerini belirtirken, hem geçimlerini sağlamak hem de bölge ekonomisine katkı sunmak için sabahın ilk ışıklarıyla göl yolunu tuttu.