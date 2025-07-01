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Fırat Nehri'nde 2 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu

Fırat Nehri'nde 2 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu

09:361/07/2025, Salı
IHA
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Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar suya atlayarak suda çırpınan 2 kişiyi kurtardı.

Sıcak havadan bunalan 2 kişi, ilçeden geçen Fırat Nehri'ne girdi. Ancak kısa süre sonra şiddetli akıntıya kapılan gençler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




#fırat nehri
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#boğulma
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