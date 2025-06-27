Samsun'da cankurtaranlar 18 günde 26 kişiyi boğulmak üzereyken kurtardı

Karadeniz'in serin sularında vatandaşların güvenliğini sağlamak için Terme ilçesinden Yakakent ilçesine kadar uzanan sahil hattında görev yapan 75 kişilik cankurtaran ekibi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tam kapasite çalışmaya başladı. ATV araçlar, kurtarma botları ve jetskilerle donatılmış ekipler, 16 Mavi Bayraklı plajda 7/24 devriye görevini sürdürüyor.





Cankurtaranlar özellikle vatandaşların sık sık maruz kaldığı rip akıntısı konusunda uyarılarda bulunurken, emniyet şeridi dışına çıkan deniz tutkunlarını sık sık ikaz ediyor. Buna rağmen zaman zaman yaşanan tehlikeli durumlara karşı hızlı ve etkin şekilde müdahale eden ekipler, 18 gün içerisinde 26 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.





HAYAT NÖBETİ





Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekiplerin yalnızca kurtarma değil, aynı zamanda önleyici bilgilendirme faaliyetlerini de sahada aktif şekilde yürüttüğünü vurguladı. Eğitimli ve deneyimli cankurtaranlar, sezon boyunca vatandaşların güvenli bir tatil geçirmesi için sahillerdeki hayat nöbetine titizlikle devam edecek.











