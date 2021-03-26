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Bağcılar'da feci kaza: Otomobilin altında kalan 7 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Bağcılar'da feci kaza: Otomobilin altında kalan 7 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Bağcılar'da, sokakta oynadığı sırada hafif ticari aracın önce çarpıp daha sonra da üzerinden geçtiği 7 yaşındaki , tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Bağcılarda feci kaza: Otomobilin altında kalan 7 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti
Küçük Muhammed'in hayatını kaybetmesine neden olan minibüs.

Bağcılar'da sabah saatlerinde oyun oynamak için sokağa çıkan Muhammed Alhabid'e, rampadan aşağı inen hafif ticari araç çarpıp, daha sonra da üzerinden geçti. Kaza sonrası yerde kalan Muhammed'i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arabanın altında kalan çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

Muhammed Alhabid
Muhammed Alhabid


"LASTİĞİ KAFASININ ÜZERİNDE DURDU"

Hayatını kaybeden çocuğun amcası Faris Alhabid, "Çocuğa çarptı, daha sonra da lastiği kafasının üzerinde durdu. Ben gördüm." dedi.

Kaza anını gören Abdukadir Bedir ise, "Çocuk orada oynuyordu. Çocuk çıkınca, şoför de çocuğu görmedi. Bir anda çocuğa vurdu. Kafası lastiğin altında kaldı. Kafası ezildi. Biraz direndi. Bir on dakika falan. Ambulansı çağırdık. Hastanede yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda hayatını kaybetti" diye konuştu.
"ÇOCUK KANLAR İÇİNDEYDİ"

Veysel Güney, "Ben 3'üncü katta oturuyorum. Acı bir fren sesi duydum. Sonra güm diye bir ses geldi. Daha sonra kadın sesi geldi. Kadın çığlık atmaya başladı. Sonra annesi kaldırıma getirdi. Kanlar içinde yerde yatıyordu. Şoför kaçmadı. Ambulansı beklediler. Sonra ambulansa koyup götürdüler, hastanede de rahmetli oldu." şeklinde konuştu.

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