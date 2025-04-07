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Bağlamından koparılan hadisle sosyal medyada fetva manipülasyonu

Bağlamından koparılan hadisle sosyal medyada fetva manipülasyonu

18:257/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DMM, 'Diyanet fetvası' haberlerini yalanlayarak hadis-i şerifin bağlamından koparıldığını belirtti.
DMM, 'Diyanet fetvası' haberlerini yalanlayarak hadis-i şerifin bağlamından koparıldığını belirtti.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yapılan "Diyanet fetvası: Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah'tır." paylaşımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Hadis-i şerifin bağlamından kopartılarak kasıtlı biçimde çarpıtıldığını ifade eden İletişim Başkanlığı, tam halini paylaştığı hadisin faklı tarihlerde "birebir aynı ifadelerle" birçok manipülasyon kampanyasında kullanıldığını da kaydetti.

Bazı sosyal medya hesaplarında "
Diyanet fetvası: Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah'tır.
" ifadeleriyle yapılan paylaşımlara İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi.

DMM'nin X hesabından yapılan paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2017 yılında hazırlanmış bir kurul fetvasında geçen hadis-i şerifin, bağlamından kopartılarak manipülasyon amaçlı kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

"Kasıtlı biçimde çarpıtıldı"

"Fiyat tâyin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden hiç kimsenin mal ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle hakkını benden ister olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem." ifadeleriyle tam haline yer verilen hadis-i şerifinin, 2022 yılında gündemle ilişkilendirilerek kasıtlı biçimde çarpıtıldığı belirtildi.

Yıllardır aynı algı manipülasyonu

DMM'nin paylaşımında, bahsi geçen hadis-i şerifin geçmiş dönemlerde farklı tarihlerde "birebir aynı ifadelerle" yürütülen manipülasyon kampanyalarında da kullanıldığı belirtilerek, "Bugün de birçok sosyal medya hesabından aynı başlıkla ve organize bir biçimde yeniden yürütülmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.




#İletişim Başkanlığı
#Fetva
#Diyanet
#Fiyat

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