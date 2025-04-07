Bağlamından koparılan hadisle sosyal medyada fetva manipülasyonu

"Fiyat tâyin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden hiç kimsenin mal ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle hakkını benden ister olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem." ifadeleriyle tam haline yer verilen hadis-i şerifinin, 2022 yılında gündemle ilişkilendirilerek kasıtlı biçimde çarpıtıldığı belirtildi.