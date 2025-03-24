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İletişim Başkanlığından asılsız iddialara altı dilde cevap

İletişim Başkanlığından asılsız iddialara altı dilde cevap

22:5024/03/2025, Pazartesi
AA
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İletişim Başkanlığı, sosyal medyadaki asılsız iddialara Türkçenin yanında beş dille cevap veriyor.
İletişim Başkanlığı, sosyal medyadaki asılsız iddialara Türkçenin yanında beş dille cevap veriyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ve görevden uzaklaştırılmasını bahane eden provokatörler sokakları karıştırmak için sosyal medyayı mesken tutuyor. Sosyal platformlarda devreye sokulan bilgi kirliliğine karşı ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda DMM, bilgi kirliliğini önlemek ve manipülasyonlara karşı doğru bilgiler Türkçenin yanında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddialara karşı altı dilde paylaşım yaptığını bildirdi.

DMM'den yalan bilginin önüne geçen güçlü iletişim stratejisi

DMM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilgi kirliliğine karşı doğru ve güvenilir bilgiyi sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Bu amaçla Türkçenin yanı sıra 5 farklı dilde yayınlar yaparak, ulusal ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren konularda gerçekleri ortaya çıkarmayı sürdürüyor.

Özellikle Türkiye ve yine Türkiye'nin uluslararası arenada savunduğu konulara ilişkin asılsız iddialara karşı hızlı ve etkili şekilde doğrulama çalışmaları yürüten DMM, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için güçlü iletişim stratejisi izliyor.

Asılsız iddialar beş yabancı dille yalanlanıyor

Son olarak, İBB ile ilgili yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında, sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddialara karşı Merkez tarafından yapılan paylaşımlar, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Bu kapsamda, DMM, bilgi kirliliğini önlemek ve manipülasyonlara karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla doğru verileri kamuoyuyla paylaşıyor.



#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Sosyal Medya

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