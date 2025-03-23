İstanbul'a giriş çıkışın yasaklandığı iddialarına ilişkin açıklama geldi

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı iddiasının manipülasyon içerdiği" belirtilerek, İstanbul Valiliğince alınan karara göre şehir giriş çıkışlara ilişkin kısıtlamanın, yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik bir tedbir olduğu kaydedildi.