Gündem Bağlarda kaliteli temizlik
DİYARBAKIR

Bağlar’da kaliteli temizlik

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, belediye envanterine kazandırılan 90 yeni araçla ilçenin temizlik işlerinin daha kaliteli yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Temizlik araç filosu yenilendi.
Temizlik araç filosu yenilendi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Diyarbakır Bağlar’da göreve başlayan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin temizlik araç filosunu yeniledi. 90 yeni modern temizlik aracının vatandaşlara hizmet için sokaklara dağıldığını belirten Beyoğlu, “Halkımıza söz verdiğimiz gibi Bağlar’ı temizlik konusunda örnek yerleşim yeri haline getireceğiz. Ekiplerimiz, gece gündüz büyük bir özveri ile çalışarak yeni modern araçlarla cadde ve sokakları temizliyor. Vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu ve hijyenik çevre koşullarına kavuşması en büyük hedefimizdir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, temizlik konusunda hassasiyet göstermeleridir” dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve sokakları temizlik ürünleri kullanarak modern araçlar ile pırıl pırıl hale getiren ekipler, zamansız sokağa bırakılan çöpler konusunda da vatandaşları bilgilendirerek temizlik bilincinin oluşması için çaba harcıyor.

Diğer yandan temizlik ekiplerinin geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak değerlendirmesi de dikkat çekiyor.

OKULLAR TEMİZ OLACAK

Başkan Beyoğlu, Bağlar’daki okulları ve siteleri temizlemek için de çalışmaları yoğunlaştırıldığını belirterek, “Eylül ayında başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılına kadar okulların temizlenmesi planlanıyor. Vatandaşların huzurlu ve mutlu çevre koşullarında yaşaması için ilçede temizliğe büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

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