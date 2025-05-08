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Bahar Aksu'nun katledildiği görüntülerle eski eşini tehdit etti: O şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Bahar Aksu'nun katledildiği görüntülerle eski eşini tehdit etti: O şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

17:268/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
IHA
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Bahar Aksu'nun öldürüldüğü görüntülerle eski eşini tehdit etti: "Sıradaki kendisini hazırlasın"
Bahar Aksu'nun öldürüldüğü görüntülerle eski eşini tehdit etti: "Sıradaki kendisini hazırlasın"

Ankara'da boşandığı eşini ve kızını geçtiğimiz gün İstanbul'da sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun öldürülme anlarına ilişkin videoyu göndererek, ölümle tehdit eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da 10 yıl önce T.B. ile H.E. boşandı. Geçen yıl H.E'nin evlenmesinin ardından eski kocası T.B., kızı B.B. ve H.E'yi tehdit etmeye başladı.


Bahar Aksu'nun görüntüleriyle tehdit etti


Anne ve kızının engellemesine rağmen sahte hesaplar açarak tehditlerine ve hakaretlerine devam eden T.B., son olarak 6 Mayıs'ta kızı B.B.'ye İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun öldürülme anlarına ilişkin videoyu göndererek, ''Sıradaki, kendini hazırlasın'' dedi. Tehdit edilen B.B. ile annesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından dün gözaltına alınan T.B., Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verilen şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Talat B, İstanbul’da Bahar Aksu'nun sokak ortasında eski eşi tarafından öldürüldüğü ana ilişkin videoyu, 10 yıl önce boşandığı H.E. ve kızı B.B.'ye gönderdi.

Videoyu gönderdik sonra Talat B, "Sıradaki kendisini hazırlasın" yazdı.

Anne ve kızının şikayeti üzerine Talat B., gözaltına alındı.

H.E., ifadesinde eski eşinin geçen yıl eylül ayında yaptığı evlilikten haberdar olmasının ardından tehditlerine başladığını, son mesajdan sonra müracaat etmeye karar verdiklerini söyledi.

B.B. ise ifadesinde, şunları kaydetti:

''Geçen yılın eylül ayından bu zamana kadar da babam benim telefonuma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor. Annemi ve beni öldüreceğini söylüyor. Artık babamın gönderdiği son mesaj canımı sıktı ve müracaatta bulunmaya karar verdim.

Babam bana 5 Mayıs’ta saat 22.30 sıralarında eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen bir kadının haberini paylaştı ve bana ‘sıradaki kendini hazırlasın’ diye mesaj gönderdi.

Ayrıca göndermiş olduğu mesajlarda sürekli beni ve annemi öldüreceğini söylüyor. Bizim hakkımızda paylaşımlar yapıyor, mezarlık fotoğrafı, mermi fotoğrafı paylaşıyor."



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