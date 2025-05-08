Şişli'de eski eşi tarafından katledilmişti: Bahar Aksu'nun ölümü ile ile ilgili şoke eden detaylar

İstanbul Şişli'de arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya kalktığı eski eşi Bahar Aksu'yu silahla vurarak öldüren Rüstem E.(37) ve ona yardım eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yakalandığında polislere "Boşanmayı kabul edemedim. Onu takıntı haline getirdim" şeklinde konuşan Rüstem E.'nin resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Şüphelilerin 3 gün önce İstanbul'a gelerek bir otelde kalmaya başladıkları ve olay yerinde keşif yaptıkları belirlendi.

1 /6 Olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi, Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü meydana geldi. Bahar Aksu, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sırasında Rüstem E. ve yanında bulunan 3 kişi, genç kadını önce kaçırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca Rüstem E. defalarca ateş ederek Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürdü.

2 /6 "AYRILDIĞIM EŞİMİ TAKINTI HALİNE GETİRDİM"

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kaçan şüphelilerden eski eş Rüstem E. Eyüpsultan'da diğer şüpheliler ise Silivri'de gözaltına alındı. Şüpheli Rüstem E. yapılan ilk sorgusunda ayrıldığı eşini takıntı haline getirdiğini belirterek, "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü onunla görüşmek istedim. Direnince kendimi kaybettim" demişti.

3 /6 ÜÇ GÜN ÖNCE İSTANBUL'A GELEREK KEŞİF YAPMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin 3 gün önce İstanbul'a gelerek cinayet için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bir otele yerleştikleri, ardından kaçırma olayını gerçekleştirdikleri adreste keşif yaptıkları da tespit edildi.

4 /6 ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rüstem E.'nin resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise İstanbul'a gezme amaçlı geldiklerini, Rüstem E.'nin eşini öldürmeyi planladığından haberlerinin olmadığını iddia ettikleri belirtildi.

5 /6 Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.