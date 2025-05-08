Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı

Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı

15:548/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Şişli'de eski kocası tarafından başında vurularak sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı.
İstanbul Şişli'de eski kocası tarafından başında vurularak sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı.

İstanbul Şişli'de eski eşi ve eşinin 3 arkadaşı tarafından önce kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, daha sonra sokak ortasında öldürülmüştü. Bugün hakim karşısına çıkan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Şişli'de eski kocası tarafından başında vurularak sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı.

Olay, 5 Mayıs'ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana gelmişti. Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem E. (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü.


YouTube
Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı
Gündem
08 Mayıs, Perşembe

Kaçırıldığı anlar ortaya çıktı

Aksu'nun öldürülmeden önce eski eşi Rüstem E. ile arkadaşları tarafından kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu'yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu'nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor.

Korkunç olayın detayları

Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un ile 2019 yılında evlendikleri, 2022 yılında boşandıkları öğrenildi. Çiftin çocuklarının olmadığı, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, 4 şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.



#Bahar Aksu
#cinayet
#Şişli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2025 Milli Eğitim Akademisi 10 bin öğretmen atama tarihleri