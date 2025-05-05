Bahar yağmuru yurdu saracak

Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının görülmesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, son değerlendirmelere göre yeni haftada bahar yağışlarının etkisini göstereceğini belirtti. Tekin, hafta boyunca özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini söyledi. Tekin, yağışların yurt genelinde perşembe ve cuma günü de devam edeceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Bugün kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyaran Tekin, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgara karşı da dikkatli olunmasını istedi.