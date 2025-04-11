Yağmur suyu hasadı su ve enerjiden tasarruf sağlıyor

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, yağmur suyu hasadı sistemi sayesinde önemli miktarda suyun depolanarak su ve enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.
İklim değişikliği, kuraklık ve sel gibi doğal afetler üzerine çalışmalar yürüten Doç. Dr. Uludağ, yağmur suyu hasadının, suyun verimli kullanımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Kurak dönemlerin suyun önemini daha net ortaya koyduğunu anlatan Uludağ, her bir damla suyun en verimli şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.
"Binalar yağmur suyu toplamaya uygun inşa edilmeli"
Şehirlerde nüfusun artmasıyla birlikte yeni binaların çoğaldığına dikkati çeken Uludağ, yeni yapıların yağmur suyu hasadına uygun şekilde planlanması gerektiğini söyledi.
Uludağ, büyük sitelerde büyük çatıların inşa edildiğini, bunların geniş alanlara sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
- "Yağmur yağdığında bu çatıların su oluklarından geçen yağmur suyu kanalizasyona veya yağmur suyu toplama kanallarına deşarj ediliyor. Edirne örneğinden baktığımızda metrekareye yıllık 600 milimetre yağış düştüğünü düşünürsek, şehrin çatı alanını göz önüne aldığımızda çok geniş bir alandan yağmur suyu toplanabilir.
- Bu sadece evsel kullanım için değil, bahçe kullanımı için de çok önemli. Tarım alanları için de düşünülebilir ve yer altı barajları yapılarak yağmur suyu hasadı yapabiliriz. Dolayısıyla yağan yağmurun verimli olarak kullanılması, depolanması ve uygun yerlerde kullanılması önemli bir getiri sağlar."