Yağmur suyu hasadı su ve enerjiden tasarruf sağlıyor

Bu sadece evsel kullanım için değil, bahçe kullanımı için de çok önemli. Tarım alanları için de düşünülebilir ve yer altı barajları yapılarak yağmur suyu hasadı yapabiliriz. Dolayısıyla yağan yağmurun verimli olarak kullanılması, depolanması ve uygun yerlerde kullanılması önemli bir getiri sağlar."