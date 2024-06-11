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Bahçeli ABD'yi işaret ederek üstüne basa basa uyardı: Asıl hedef Türkiye'mizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Erdoğan ve Özel'in bugün yapacağı görüşmeye ilişkin Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri çarpıtılıyor, kulak asmayın. Bizim için hiçbir mahsuru yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesle görüşebilir" ifadelerini kullandı. Suriye'deki sözde seçime tepki gösteren Bahçeli, "Herkesi uyarıyorum, asıl hedef Türkiye'mizdir. Terör hamlesinin üst aklı ABD'dir. Türkiye sözde seçime seyirci kalamaz" dedi. Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin de "Teröristlerin görevden alınması hukuk devletinin şerefidir" değerlendirmesinde bulundu.

Seren Som
10:36 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 11:49 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.


Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, toplantımıza başlarken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum.

Anadolu coğrafyasında bin yıldır varlığımızı sürdürüyoruz. Varlığımız gücüne güç katarak mevcudiyetini muhafaza edecektir. Jeopolitik bilek güreşlerine eklemlenen hakimiyet mücadelelerinin farkındayız. Maruz kaldığımız ağır sorunları ele alırken tarih şuuru rehberliği ile hareket etmeliyiz. Gizli amaçların iç yüzüne ışık tutup oyunları bozacak cesaret ve zekaya sahip olmalıyız. Macerayı akımlara kapılmaktan özenle sakınmalıyız.



Erdoğan-Özel görüşmesi

Kulis bilgisi diye servis edilen dedikoduları, yalan rüzgarlarını, özellikle sayın cumhurbaşkanımızın görüşmelerinin çarpıtılmasını ibretle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri çarpıtılıyor, kulak asmayın. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir. Bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf, asla astarı olmayan söylentilerin, gemiyi azığa alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin kampçılanmasıdır. Kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif yol olarak değerlendirilmeli. Maşayı değil tutan ve tutturan elleri de görmeliyiz.


Suriye'deki sözde seçim

MHP ile Cumhur İttifakına sistematik saldırılar icra edilirken diğer yanda emperyalizmin kanlı gündemi, bölücü terör örgütü eliyle temsil ve teşhir edilmektedir. Bir yandan MHP ile Cumhur İttifakını stratejik olarak oyalanması, enerji israfı yaşaması, abuk sabuk siyasi ve hukuk meseleleriyle yerinde sayması amaçlanırken diğer yandan güney sınırlarımız boyunca özerklik adı altında terör devletinin taşları döşenmektedir.
Herkesi uyarıyorum, asıl hedef Türkiye'mizdir.
Yakın hedef son yurdumuzdur. Milli birliğimiz, güvenliğimiz, milletimizin huzur ve esenliği tehdit ve tehlikelerle sınanmaktadır.

  • Suriye'deki sözde seçimin bu terör hamlesinin üst aklı ABD'dir. Suriye Arap Cumhuriyeti bölündü de bizim mi haberimiz olmadı? Türkiye sözde seçime seyirci kalamaz. Bu girişim operasyon nedenidir. Her mücadeleye hazırız.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması

30'a yakın örgüt üyesi başkan koltuğunda oturuyor. DEM Partili Hakkari Belediye Başkanının hukuk sınırları kapsamında görevden el çektirilmesi ardından geçtiğimiz çarşamba günü silahlı terör örgütünü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm alarak tutuklanması, Türk devlet ve hukuk onurunun şaşmaz hükmüdür. DEM'in hedefi yöre insanına hizmet etmek değildir. DEM'in hedefi derdimize deva, ihtiyaçlarına çare olmak değildir. DEM'li belediyelerin hemen hepsinde paralel yönetim, PKK'nin sözde komiserleri vasıtasıyla ağırlığı ve gölgesi altındadır.


'Özgür Bey bizim kalibremizde değil'

CHP, DEM'lenmiş, yemlenmiş, ele geçirilmiş ve sonuçta şarampole devrilmiş. Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır. Özgür Bey, 'Kavga istediğimizi söyleyip' duruyor. Bizim böyle bir niyetimiz yoktur. Böyle bir düşüncemiz hiç olmamıştır. Şayet kavga edeceksek, kavgaya gireceksek, Özgür Bey rahat olsun, korkmasın, pısmasın, baksın işine, o bizim klasmanımızda da, kalibremizde, ağırlığımızda değildir.

  • 31 Mart seçimlerinde terör örgütü ile ilişkin içinde olan kişileri bilinçli bir şekilde aday gösterenler Türkiye'yi siyasi çalkantıya mahkum etmek istiyor.

Bölücü terör örgütünün arka bahçesi, asıl sütunu, iradesini ve varlığını Kandil'e bağlamış sözde partinin aldığı oy oranının, sayısının demokrasi ile bağdaştırılması, insanlıkla anılması, herkes bilmelidir ki, buraya dikkat edin; Şehit ile caninin bir görülmesi, kahraman ile hainin bir tutulması kadar korkunçtur.

Ayrıntılar geliyor....



#Devlet Bahçeli
#MHP
#TBMM
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