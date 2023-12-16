Bahçeli 'Adayları kısa sürede açıklayacağız' diyerek duyurdu: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.





Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Teşkilatlarımız çelik gibidir. Gayri samimi, gösteriş budalası, aşağılık duygusuna hapsolan kimler varsa, dikkat edilmesi gereken konulardır. MHP karanlıkları yaran, korkakları yenen, inanç ve irade aydınlığıdır. Bu aydınlığı diri tutan ve sürekli körükleyen güç kaynağı MHP'nin teşkilat yapısı, teşkilatçı vasfıdır. Teşkilat demek gören göz işiten kulak konuşan dil hisseden vicdan dokunan el demektir.





Sizler yurdun her köşesinde halkın vuran nabzını avuçlarınızda tutuyorsunuz. Anadolu'nun tüm güzelliklerini insanımızın tüm özelliklerini içinize geçip yokuşları aşıyorsunuz. Ülkede birlik, dirlik istikametinden şaşmadan her şey önce Türkiye anlayışından sapmadan MHP'nin mesajlarını taşıyorsunuz.





Tereddüte düşmeden ilerleyiniz. Gecenin en zifiri anında kim var diye sağına soluna bakmadan kimin olup olmadığına aldırmadan fert fert ben diyen teşkilat yapımızla güven aşılıyorsunuz.





Siyaset hiziplerin çatışmasına dar kadrolu ekiplerin çekişmesine ortam açtığı müddetçe yüreklerin toplu vuruşu anlam ve değerini hızla kaybedecektir. Bunun sonu ve sonucu da hezimettir.





Yerel seçim mesajı

Türk tarihi bizlerin inkar edemeyeceğimiz bir misyon tayin etmiştir. Baki misyon gereğince geleceğin süper güç Türkiye mimarisi siyaseti tasarrufumuza emanettir. Tarih ile coğrafyayı birbirine bağlayan Kızılelma gayesiyle yanan irade cumhur namıyla sivrilmiştir. Bu tırmanış sekteye uğramamalıdır. 14 Mayıs - 28 Mayıs seçimleriyle yasama ve yürütme Cumhur İttifakı'nın kazanımıyla tevasül etmiş, yeni yüzyılın ilk harcı karılmıştır. Sıra mahalli idareler seçimi almıştır. Allah'ın izniyle aziz ve arif olan Türk milletinin takdiriyle 31 Mart eşiği sağ salim aşılacaktır. MHP 31 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına ivme verecek demokratik sınır hattı olarak görecektir. 3 belediye fazla 5 belediye fazla almadan ziyade ülkemiz ve geleceğimiz adına her türlü özveriyi gösterdiğimizi samimiyetle paylaşmak istiyorum. Umman'a dalmayıp ebedileşen su damlaları gibi Türk devrine yürekten desteğimiz olacaktır. Zaman tünelinde her şey değişse de suretler kaybolsa da Türk milleti kıyamete kadar yaşayacaktır. Basit siyasi hesap yapacak diyecek bulanık suda balık avlayacak ne tıynet ve merakımız vardır. Olduğumuz gibi görünür göründüğümüz gibi oluruz. İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle ulaşacağız.





AK Parti ile müzakerede öncelik Türkiye Yüzyılı. Ne söz verdiysek tutarız. AK Parti ile çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır. Yeni Yüzyılı tek yürek olarak inşa etmeliyiz.











