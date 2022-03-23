Bahçeli CHP'nin 1915 Çanakkale Köprüsü iftiralarına sert çıktı: Bu kadar mı gözünüz körleşti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini grup toplantısında yaptığı konuşmada 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapılışını eleştiren CHP’lilere sert tepki gösterdi. “CHP’liler yine hazımsızlık örneği göstermişler ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde milyarca liralık vurgun yapıldığını ahlaksızca iddia etmişler” ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

BU ZİHNİYETİ TANIYORUZ

“Be hey müfteriler, be hey gafiller, o köprüden siz de geçeceksiniz, o köprüden tarihin hatıraları bir o yandan bir bu yana manen geçiş merasimi yapacak, niye gocunuyorsunuz? Niçin telaşlanıyorsunuz? Neden kızarıyor, bozarıyor, çılgına dönüyorsunuz? Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Hiç mi millete sevginiz kalmadı? Bu kadar mı gözünüz körleşti, bu kadar mı gönlünüz köhneleşti? Yapılanı takdir ve tebrik etmekten madem acizsiniz, hakkı haklıya teslimden madem uzaksınız, bari saygı gösterin, bari susulacak yerde konuşmayın da uzaktan bakanlar sizi adam zannetsinler. Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz. Buna engel yoktur, buna ‘hayır’ diyen yoktur. Bu zihniyet sahiplerini tanıyoruz, asıl dertleri Çanakkale Zaferi’dir. Asıl meseleleri, kıyılarımıza yanaşan zalimlerin def edilmesidir. Bu tarihi hezimetin kuyruk acısını çekiyorlar. Çanakkale’nin rövanşını almak için yanıp tutuşuyorlar.”

ÜÇ BEŞ TÜRKİYE DÜŞMANI

Bahçeli, konuşmasında, Türk Tabipleri Birliğine (TTB) yönelik eleştirilerini sürdürdü. “TTB isimli bölücü yapılanmanın, namuslu ve vatanperver Türk hekimlerini temsil edemeyeceğini, onların mesleki çatı kuruluşu olamayacağını” söyleyen Bahçeli, “Sevgi ve saygıya layık Türk hekimlerine tek bir lafımız yoktur, olması da düşünülemeyecektir" dedi.

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli '1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmem' diyenlere seslendi: 'Denize atlayıp yüzebilirsiniz'