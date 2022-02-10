Gündem Bahçeli il teşkilatlarına kandil çağrısı yapmıştı Kılıçdaroğluna ilk kargo Rizeden gitti
POLİTİKA

Bahçeli il teşkilatlarına 'kandil' çağrısı yapmıştı: Kılıçdaroğlu'na ilk kargo Rize'den gitti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturası ödememe' provokasyonu sonrası yaptığı açıklamada, il teşkilatlarına çağrıda bulunarak, her ilden CHP liderine bir kandil gönderilmesini istemişti. Bahçeli'nin çağrısı sonrası, Kılıçdaroğlu'na ilk kargo gönderimi MHP Rize İl Teşkilatı'ndan yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeli il teşkilatlarına kandil çağrısı yapmıştı: Kılıçdaroğluna ilk kargo Rizeden gitti
Bahçeli il teşkilatlarına 'Kılıçdaroğlu'na kandil gönderilmesi' çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayımladığı videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, provokasyon sonrası açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun 'sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesi' yaptığını vurgulamıştı.

Açıklamasının devamında il teşkilatlarına çağrıda bulunan Bahçeli, "Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır." demişti.

Bahçeli: Kılıçdaroğlu faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir
GÜNDEM
Bahçeli: Kılıçdaroğlu faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir

İLK KARGO RİZE'DEN YOLA ÇIKTI

Bahçeli'nin çağrısı sonrası, Kılıçdaroğlu'na ilk kargo gönderimi MHP Rize İl Teşkilatı'ndan yapıldı.

MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, "İlk kandili Rize’den Sayın Kılıçdaroğlu Bey'e iadeli ve taahhütlü yolladık. Gönülleri aydınlansın." ifadelerini kullandı.

Bahçeli 'kandil' çağrısı yapmıştı: Kılıçdaroğlu'na ilk kargo Rize'den yola çıktı
OYNAT 00:39
Bahçeli 'kandil' çağrısı yapmıştı: Kılıçdaroğlu'na ilk kargo Rize'den yola çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturası ödememe' provokasyonu sonrası yaptığı açıklamada, il teşkilatlarına çağrıda bulunarak, her ilden CHP liderine bir kandil gönderilmesini istemişti. Bahçeli'nin çağrısı sonrası, Kılıçdaroğlu'na ilk kargo gönderimi MHP Rize İl Teşkilatı'ndan yapıldı.

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 'fatura' provokatörü Kılıçdaroğlu'na: Kamu düzenini bozuyor suça teşvik ediyor
GÜNDEM
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 'fatura' provokatörü Kılıçdaroğlu'na: Kamu düzenini bozuyor suça teşvik ediyor

İSKİ'den İstanbullulara çağrı: Faturalarınızı düzenli olarak ödemenizi bekliyoruz
GÜNDEM
İSKİ'den İstanbullulara çağrı: Faturalarınızı düzenli olarak ödemenizi bekliyoruz

Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna HDP'den koşulsuz destek: Biz de fatura ödemeyeceğiz
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna HDP'den koşulsuz destek: Biz de fatura ödemeyeceğiz
İstanbulda maç başladı

İstanbul'da maç başladı

Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk ediyor.
Salgın ilan ettiler

Salgın ilan ettiler

​Kongo'da 'kızamık' alarmı.
17 ile kırmızı alarm

​Türkiye'nin 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı'nın doktorundan açıklama: Son iki testi negatif.

​MSB'den CHP'li Özgür Özel'in 'FETÖ' iddialarına sert tepki.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri.

'Yüzlerindeki mutluluk bana yetti'

'Yüzlerindeki mutluluk bana yetti'

​Mahsur kalanlara çay dağıtan imam konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.