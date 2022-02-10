Bahçeli il teşkilatlarına 'kandil' çağrısı yapmıştı: Kılıçdaroğlu'na ilk kargo Rize'den gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayımladığı videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, provokasyon sonrası açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun 'sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesi' yaptığını vurgulamıştı.

Açıklamasının devamında il teşkilatlarına çağrıda bulunan Bahçeli, "Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır." demişti.

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İLK KARGO RİZE'DEN YOLA ÇIKTI

Bahçeli'nin çağrısı sonrası, Kılıçdaroğlu'na ilk kargo gönderimi MHP Rize İl Teşkilatı'ndan yapıldı.

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MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, "İlk kandili Rize’den Sayın Kılıçdaroğlu Bey'e iadeli ve taahhütlü yolladık. Gönülleri aydınlansın." ifadelerini kullandı.

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