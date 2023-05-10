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Bahçeli'den Yedili Masa'ya sert tepki: Adaleti teröristler için istiyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon’da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitingde konuştu. Bahçeli, "Adaleti teröristler için istiyorlar. Şehit edilen asker eşi Nurcan kardeşimizin hesabını nasıl soracaklar. Terör ittifakının bütün özellikleri Yedili koalisyona zuhur etmiştir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin. Kemal Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün adayıdır" dedi.

13:59 . 10/05/2023 Çarşamba
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MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon’da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitingde konuştu.


Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Birlikte her zorluğu aşacağız. Biz birliğimiz, ebedi kardeşliğimizin varoluşu ve haysiyetidir.


Mezhep ayrımcılığı yapanlara her zaman karşıyız.


Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve insanlığın huzuru maksadıyla çalışıyoruz ve çabalıyoruz. Elbette yapacağız ve hep birlikte başaracağız.


"14 Mayıs günü tüm dünyanın gözü üzerimizde olacak"

14 Mayıs 2023 tarihinde aziz milletim sıra sizde. Seçim günü tüm dünyanın gözü üzerimizde olacak. Küresel medyaya umut bağlayan ABD'sinden AB'sine kadar mutlaka hesap sorulacaktır.


Kavga kaos arayanlara acıklı derslerini vermek için aziz milletim sıra sende. İstiklalinize ve istikbalinize sahip çıkmak için 4 gün sonra sıra sizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde olacak.


Madem onlar ülkemizi takip ediyor, madem Türkiye'nin yok oluşuna yatırım yapıyor Trabzon'un vereceği güçlü cevap mukadderdir.


Dost kısveli hasım ülkeler 14 Mayıs için hazırlık yapıyormuş, siz de 14 Mayıs'a hazır mısınız? Sandıkta oy pusulasına ve mührü elinize aldığınızda bir oyunuzu MHP'ye bir oyu Erdoğan'a verecek misiniz? Sözünüz söz mü?


Batı medyasına tepki

Hiç kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz.


"Erzurum'daki miting provokasyonudur"

14 Mayıs seçimlerini sabote etmek için ajanlar devrede, alçaklar mesaide. 7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan, Trabzon'un kültüründen nasibini almamış şahsın neden olduğu provokasyondur. Meydan meydan dolanıp fitne saçması, görevini ihmal ederek ağır kusurlu bulunması yanlış üstüne yanlıştır. Esnaf ziyareti diye gidip korsan mitinge kalkan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır. Kimse Erzurumlu kardeşlerimize ve polisimize iftira atmasın. Tehlikeli provokasyon provası yapılmış ve ters tepmiştir. Dadaşların şuurlu tavrı ile bozulmuştur. İstanbul'da 1 milyon 700 bin vatandaşın buluşması korkuya kapılmalarına neden olmuştur. Eren Bülbül'ün dökülen kanlarının hesabını vereceklerdir. Adaleti teröristler için isteyen ahlaksızlar, şehit edilen asker eşi Nurcan kardeşimizin hesabını nasıl soracaklar. Terör ittifakının bütün özellikleri zuhur etmiştir. İstanbul başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin. Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün adayıdır.



#MHP
#Devlet Bahçeli
#seçim
#Trabzon
#miting
40 dakika önce
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