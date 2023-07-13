Bahçelievler'de 15 Temmuz sergisi açıldı

Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Biliyorsunuz 15 Temmuz Derneği’nin kuruluş amacı 15 Temmuz ruhunu, bilincini unutturmamak. Unuttuk diyelim 15 Temmuz'u ne olacak? Tekrardan bu FETÖ'cü hainler, kriptolar veya başka hainler, emperyalist güçlerin maşası olaraktan yine Türkiye Cumhuriyetini parçalamak isteyecekler. Dışarıdan ele geçiremiyorlar biliyorsunuz içeriden böyle bizim askerimizin polisimizin kılığına, hakimimizin, savcımızın kılığına girip içten içe bitirecekler. O yüzden bizim uyanık olmamız lazım, bilinçli olmamız lazım. Müslümanlığı biz birinci elden bilimsel olarak öğrenmemiz lazım, her şeye inanmamamız lazım. Okuyup öğrenip ona göre yapmamız lazım, her şeye güvenmememiz lazım. Düşünmemiz gerekiyor bunların altında ne var, bu vakıfların altında ne var diye ona göre hareket etmemiz lazım. İşte bunun sonunda biz 15 Temmuz'u iyi bir şekilde kutluyoruz bir demokrasi günü olarak kutluyoruz" ifadelerini kullandı.