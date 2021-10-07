Bahçelievler'de faciadan dönüldü: Beton mikseri aracın üstüne devrildi

Bahçelievler'deki kaza 11.00 sıralarında D-100 yanyol İncirli Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre virajı alamayan 34 ZR 7851 plakalı beton mikseri park halinde bulunan 34 D 4815 plakalı aracın üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada ses üzerine olay yerine gelen pazarcı Taha Doğruyol ise aracının üzerine beton mikserinin devrildiğini görünce büyük şok yaşadı.

DHA Virajı alamayan 34 ZR 7851 plakalı beton mikseri park halinde bulunan 34 D 4815 plakalı aracın üzerine devrildi.

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Kaza sonrasında beton mikseri sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

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DHA Virajı alamayan 34 ZR 7851 plakalı beton mikseri park halinde bulunan 34 D 4815 plakalı aracın üzerine devrildi.

Kaza sırasında pazarın kalabalık olmaması ise olası bir faciayı önledi. Kaza sonrasında yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yol belediye ekipleri tarafından kumlandı.

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DHA Virajı alamayan 34 ZR 7851 plakalı beton mikseri park halinde bulunan 34 D 4815 plakalı aracın üzerine devrildi.

Büyük şok yaşayan araç sahibi Taha Doğruyol ses üzerine olay yerine geldiğini belirterek "Aracım park halindeydi ben pazarcıyım. Bir ses duydum o an anladım aracımın üzerine düştüğünü. Araçtan mazot da aktı ekipler hemen geldi. Trafik ekiplerini bekliyorum rapor tutulması için" dedi.