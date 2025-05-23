Bahçelievler'de silah operasyonu: Bacaya gizlenmiş 2 uzun namlulu silah ele geçirildi

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 19 Mayıs'ta Zafer Mahallesinde bir apartman dairesine operasyon düzenleyen polis ekipleri şüphelileri kaçmaya çalışırken yakaladı. Yakalanan E.A(17), F.P.(24), Ş.A(23), M.A.(20), H.E.A.(17) polis merkezine götürüldü. Evde yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, bir miktar uyuşturucu madde, 7 adet cep telefonuyla, 7 bin 655 lira, 3 bin 100 Euro ve 1 dolar ele geçirildi.

Polis ekipleri dairede yaptığı aramada bacaya gizlenmiş 2 adet uzun namlulu silah, çelik yelek ve 1 adet de tabanca olduğunu tespit etti.Yakalanan şüphelilerin 'İş yeri kurşunlama', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Ruhsatsız silah alma ve bulundurma' gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.