Bahçeli'nin 'ivedilikle' çıkışı sonrası dikkat çeken çıkış: İmamoğlu için 'en iyi ihtimal' diyerek tarih verdi

Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecine odaklanmışken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama gündemi sarstı. Bahçeli, davanın bir an önce sonuçlanması gerektiğini vurgularken, gazeteci Cem Küçük’ün yorumları da dikkat çekti. Küçük, “Bahçeli ‘ivedilikle sonuçlansın’ dedi ama...” diyerek, İmamoğlu davasına dair tarih verdi.
"İvedilikle görüşüp karara bağlanmalı"
"Suçsuzsa beraati değilse tecziyesi en kısa sürede temin edilmeli"
MHP lideri açıklamasının devamında şunları ifade etmişti:
"2029'un başını bulur"
Bahçeli'nin gündeme damga vuran bu sözlerinin ardından gazeteci Cem Küçük, İmamoğlu hakkındaki yargı sürecine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Cem Küçük, İmamoğlu hakkında karar çıkması için 2029'u işaret etti.
TGRT Haber'de Bahçeli'nin çıkışını yorumlayan Cem Küçük şöyle konuştu:
Tutukluluğuna itiraz reddedilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi vererek, tahliye talebinde bulundu. Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetti.