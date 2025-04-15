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Bahçeli'nin 'ivedilikle' çıkışı sonrası dikkat çeken çıkış: İmamoğlu için 'en iyi ihtimal' diyerek tarih verdi

Bahçeli'nin 'ivedilikle' çıkışı sonrası dikkat çeken çıkış: İmamoğlu için 'en iyi ihtimal' diyerek tarih verdi

14:5515/04/2025, Salı
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Devlet Bahçeli "Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir” dedi.
Devlet Bahçeli "Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir” dedi.

Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecine odaklanmışken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama gündemi sarstı. Bahçeli, davanın bir an önce sonuçlanması gerektiğini vurgularken, gazeteci Cem Küçük’ün yorumları da dikkat çekti. Küçük, “Bahçeli ‘ivedilikle sonuçlansın’ dedi ama...” diyerek, İmamoğlu davasına dair tarih verdi.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanıp İBB ve TBB başkanı görevlerinden uzaklaştırılan
Ekrem İmamoğlu
hakkındaki yargı süreci devam ediyor.

İmamoğlu'nun bu davada ilk olarak ne zaman mahkemede hakim karşısına çıkacağı merak konusu. MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
'nin bu kapsamda dün verdiği mesaj çok konuşuldu.

"İvedilikle görüşüp karara bağlanmalı"


Bahçeli sosyal medyadan paylaşılan açıklamasında
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir"
demişti.

"Suçsuzsa beraati değilse tecziyesi en kısa sürede temin edilmeli"


MHP lideri açıklamasının devamında şunları ifade etmişti:


"Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzca beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir."

"2029'un başını bulur"


Bahçeli'nin gündeme damga vuran bu sözlerinin ardından gazeteci Cem Küçük, İmamoğlu hakkındaki yargı sürecine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Cem Küçük, İmamoğlu hakkında karar çıkması için 2029'u işaret etti.


TGRT Haber'de Bahçeli'nin çıkışını yorumlayan Cem Küçük şöyle konuştu:


"Sayın Bahçeli'nin de dediği, bunlar ivedilikle, hızlı olsun ama, bir kere iddianame 109 kişi olduğu için, 99'u yolsuzluk, altısı terörden. En az eylül, ekimi bulur. Yargılama bir yıl, o da en iyi ihtimal. Bir yıl istinaf, bir yıl yargıtay, altı ay da bilmem geliş gidişi var onun. Üç buçuk, dört yıl, 2029'un başını bulur veya sonunu bulur."

Tutukluluğuna itiraz reddedilmişti


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi vererek, tahliye talebinde bulundu. Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetti.





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