Bahçeli'nin 'ivedilikle' çıkışı sonrası dikkat çeken çıkış: İmamoğlu için 'en iyi ihtimal' diyerek tarih verdi

"Sayın Bahçeli'nin de dediği, bunlar ivedilikle, hızlı olsun ama, bir kere iddianame 109 kişi olduğu için, 99'u yolsuzluk, altısı terörden. En az eylül, ekimi bulur. Yargılama bir yıl, o da en iyi ihtimal. Bir yıl istinaf, bir yıl yargıtay, altı ay da bilmem geliş gidişi var onun. Üç buçuk, dört yıl, 2029'un başını bulur veya sonunu bulur."