Gündem Bahçeliyi karşılamak için üç bin araçlık konvoy
POLİTİKA

Bahçeli’yi karşılamak için üç bin araçlık konvoy

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mersin’deki mitingine katılmak için Erdemli ilçesinden 3 binden fazla araç, yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluşturdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bahçeli’yi karşılamak için üç bin araçlık konvoy
Parti bayrakları ile donatılan araçlarda binlerce kişi peş peşe seyir halinde, Bahçeli’yi karşılamaya gitti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Mersin’de “Aday belli, Karar net” mitingine katılacak. Miting öncesi kentin dört bir tarafından binlerce kişi alanı doldurmaya başladı.

Kent merkezine 35 kilometre uzakta olan Erdemli’de Belediye Başkanı Mükerrem Tollu öncülüğünde 3 binden fazla aracın katılımı ile yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluşturuldu.

Parti bayrakları ile donatılan araçlarda binlerce kişi peş peşe seyir halinde, Bahçeli’yi karşılamaya gitti.

Mersin’in önemli ve özel bir gün yaşayacağını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Binlerce gönüldaşımızla birlikte 2023 yılı için ’Aday belli, Karar net’ düsturuyla hareket ettiğimiz mitinglerin en güzidesini en görkemlisini Mersin’de yapacağız. Diğer illerde olan kalabalık ve coşkunun çok daha mükemmelini Mersin’de icra edeceğiz. Katılımlarından dolayı konvoyumuzu şereflendiren Erdemli’mizin insanlarına çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızı da binlerce insanımızla karşılamanın şerefine nail olacağız inşallah. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, aydınlık Türkiye’nin geleceği için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Bakan Soylu'dan Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev'e Levent Göktaş'ın iadesi için teşekkür
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev'e Levent Göktaş'ın iadesi için teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ın başkenti Doha'ya gitti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ın başkenti Doha'ya gitti
Mezarın içinden çıkardı

Mezarın içinden çıkardı

Kralın en büyük hazinesiydi: İşaretli gizli bölmelerde bulundu.
Katarda dev final

Katar'da dev final

​Dünya futbolunun en büyüğü bugün belli olacak.
Türkiye bütün dengeleri değiştirecek hamle: İlk 10 ülkeden biri olacağız

Yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralı

​Ömrün en uzun olduğu şehirler belli oldu.

Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor.

​Taksicilerin en fazla ceza yediği yere gitti.

Bordo-mavili kulübün genel kurul toplantısında açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.