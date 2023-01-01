Bakan Akar Financial Times gazetesine konuştu: Türkiye’siz NATO hayal bile edilemez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’a röportaj verdi. Bakan Hulusi Akar, röportajda Türkiye’nin NATO içindeki konumunu sorgulayan kimi siyasetçi ve akademisyenlerin eleştirilerine cevap verdi. “Türkiye’siz NATO hayal bile edilemez. 70 yıldan beri biz denenmiş bir milletiz, denenmiş bir orduyuz. Bugüne kadar taahhütlerimize aykırı, bu ittifaklara aykırı herhangi bir durum içinde bulunmadık, bulunmayız. Burada esas olan ülkemizin egemenliği, bağımsızlığı, güvenliği, sınırlarımızın güvenliği. Burada herhangi bir endişeye mahal yok” dedi.Suriye, Irak ve İran’la sınırları bulunan Türkiye’nin NATO’nun güneydoğu kanadında stratejik bir konumda olduğunu, Amerikan nükleer silahları ve önemli NATO tesislerine ev sahipliği yaptığını, Ukrayna savaşının başında Montrö sözleşmesini yürürlüğe sokarak Boğazları Rus savaş gemilerinin geçişine kapattığını belirten gazete, bununla birlikte Türkiye’nin henüz İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka üyeliğini onaylamadığını, bunun da İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü üyelerinin iadesi konusundaki talepleri yerine getirememesinden kaynaklandığını kaydetti. NATO’nun genişlemesine karşı olmadıklarının altını çizen Akar, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik arzularını anladıklarını ancak onların da Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlamalarını istediklerini belirterek “Biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İsveç ve Finlandiya’nın taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.

F-16 uçakları

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna’da savaşın sürdüğü bir zamanda Türkiye’nin ittifaka katkılarının daha da önem kazandığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü olmasının NATO’nun güçlü olması anlamına geleceğini, bunun da ABD Kongresindeki siyasiler tarafından görülmesi gerektiğini kaydetti. ABD’den F-16 uçakları alımına Kongre’nin onay vereceği konusunda “iyimser” olduğunu kaydeden Akar, ABD ve NATO’nun bir yandan üye ülkelere gayrisafi milli hasıla içinde savunmaya harcadıkları parayı artırmaları için baskı yaptığına dikkat çekerek “Biz ise ordumuzu güçlendirmek istiyoruz, daha fazla para harcamak istiyoruz ama bize engel çıkarılıyor, tahditler uygulanıyor” diye konuştu.

Rusya ile görüşmeler

Türkiye’nin Suriye ve Libya gibi değişik çatışma bölgelerinde Rusya ile karşı cephelerde yer almasına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “kompleks bir ortaklık” geliştirdiğini, Rusya’ya yönelik Batılı ülkelerin yaptırımlarına katılmadığını belirten Financial Times, bununla birlikte Türk savunma şirketlerinin Ukrayna’ya savaş dronları temin ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın işgalini kınadığını vurguladı. Gazete, hem Erdoğan hem de Akar’ın Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla görüşmeleri sonucu Ukrayna tahılının dünyaya ulaştırılmasının önünü açan anlaşmanın sağlandığını, 17 milyon tonu aşkın tahılın dünya pazarlarına ulaştığını yazdı.Milli Savunma Bakanı Akar, “Karadeniz üzerinden Rusya ve Ukrayna bizim komşumuz ve bizim onlarla komşu olarak yaptığımız münasebet gerçekten Batı için de çok değerli. Rusya ile bu diyalog olmasaydı işlerin çok daha zor çok daha çıkmaza gideceğini herkesin görmesi lazım. Birisinin konuşması lazım. Bundan dolayı da gerçekten biz Batı’dan Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür bekliyoruz” dedi. Akar, mülakatında, Rusya ve Ukrayna ile tahıl görüşmeleri sırasında yürüttükleri müzakerelerin barış görüşmeleri için de model olabileceğini kaydederek, iki ülke arasında bir an önce ateşkes çağrısında da bulundu.

Suriye

Suriye’ye olası bir kara harekatı konusundaki soruları da yanıtlayan Akar, “Biz bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliği için gerekli olan operasyonları yaptık. Yine uygun zamanda, uygun yerde, gerekli gördüğümüzde daha önce yaptığımız gibi yaparız. Bunu da her zaman söylüyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceklerini vurgulayan Akar, bu koridorun siyasi bir oluşuma dönüşmesinin Suriye’yi bölünmeye götürebileceğini, bunun da sadece Türkiye için değil tüm Ortadoğu için istikrarsızlık getireceğini kaydetti.ABD’ye PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ile işbirliğine son vermesi çağrısını da yineleyen Akar, “Bunu değerlendirmeleri lazım. Bu döngüden kendilerinin çıkmaları lazım” dedi. Akar, ABD Amerika ile olan münasebetlerimizin tekrar hizaya, istikametine girmesinden yanayız. Bundan yanayız. Çünkü bizim geçmişimiz, kültürümüz, anlayışlarımız, sahip olduğumuz değerler, paylaştığımız değerler paylaştığımız hedefler yani bunların hepsiyle beraber düşündüğümüz zaman burada bir sorun olmaması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.







