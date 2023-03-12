Bakan Akar: Mehmetçiğin geç çıkması söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Bakan Akar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlıkça yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtlıyor.
Akar'ın açıklamalarından satır başları:
- "Bütün birliklerimizin depremde seferber olduğunu söyledik ve süreç başladı. Havada, denizde, karada tüm ekiplerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Hava şartları bizim işlerimizi zorlaştırdı. İncirlik'ten Hatay'a hava şartları nedeniyle gelemedik, karayollarını kullanmak zorunda kaldık.
- Bizim bu çerçevedeki faaliyetlerimiz özet olarak saat 04:30'da başladı, tüm birliklerimiz vatandaşlarımızın yanına koştu. Saat 04:45'te ikinci bölük komutanımız masasındaydı, kendisi de bir depremzede, evinden çıktı ve süratle masasına geldi.
- Saat 06:00'da emir beklemeksizin arkadaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldular. Süratle valilerle kaymakamlarla iletişime geçilmesini ve harekete geçilmesini emretmiştik."
'Mehmetçiğin geç çıkması söz konusu değil'
'Mehmetçiğin geç çıkması söz konusu değil'
Bakan Akar konuşmasında
, "Mehmetçiğin geç çıkması doğru olmadığı gibi geri çağrılması asla ve asla söz konusu değil. Valiliklerle ve AFAD ile koordineli bir şekilde ilk andan bugüne kadar çalıştılar. Saat 08:00'de Hatay'da 26 vatandaşımızın enkazdan çıkmasını sağladılar.
TSK ve bakanlığımızın görevleri var, önümüzdeki dönemde de çalışmalar yapılacak. Bizim burada yaptığımız çalışmada bir anda her tarafı desteklemek için çalışmalarımızı süratle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birliklerimiz gerekli yerlere sevk edildi. 80 arama-kurtarma timi oluşturduk.
Bir alanda sahada yaptığımız olaylar var bir de saha gerisinde yaptığımız faaliyetler var. Hiçbir şekilde aksaksız şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor. Libya'da Azerbaycan'daki görevlerimiz de devam ediyor. 65 uçak ve 71 helikopteri bölgeye yönlendirdik."
"(Deprem bölgesinde) O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara, İstanbul, İzmir’e vardılar."
ifadelerini kullandı.
'53 terörist etkisiz hale getirildi'
'53 terörist etkisiz hale getirildi'
Bakan Akar konuşmasına şu sözlerle devam etti:
(Terör örgütü PKK) 6 Şubat'tan itibaren 8 taciz ve saldırı oldu. Sessiz kalmamız söz konusu değil, gerekli karşılık verildi, 53 terörist etkisiz hale getirildi.
"YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz."
'NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz'
'NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz'
Bakan Akar İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreciyle ilgili,
"(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz."
ifadelerini kullandı.
'F16 sürecinde görüşmeler olumlu noktaya geldi'
'F16 sürecinde görüşmeler olumlu noktaya geldi'
Bakan Akar konuşmasında
"(F16 alımı)ABD Savunma Bakanlığıyla görüşmeler olumlu noktaya geldi. Beyaz Saray tarafından desteklendiğini biliyoruz. Kongre'nin aklıselimle karar almasını bekliyoruz."
"(ABD'den F16 alımı) Bu konuda çaresiz olmadığımızı, elimizde seçenekler olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz."
açıklamalarında bulundu.
'18 Mart'ta sürenin uzatılacağı kanaatine sahibiz'
'18 Mart'ta sürenin uzatılacağı kanaatine sahibiz'
Akar Tahıl koridorunda süre uzatımına ilişkin ise,
"(Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda süre uzatımı) İki taraf da olumlu yaklaşıyor, olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. 18 Mart'ta sürenin uzatılacağı kanaatine sahibiz."
ifadelerini kullandı.
ABD'li generallerin YPG'ye ziyaretine tepki
ABD'li generallerin YPG'ye ziyaretine tepki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
"Biz biliyoruz ki burada YPG eşittir PKK. Bunların herhangi bir şekilde masum bir örgüt gibi gösterilmesi gerçeklere tamamen aykırıdır. Bunun bir an önce anlaşılması tarafların lehine olacaktır"
dedi.
#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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#Türk Silahlı Kuvvetleri
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