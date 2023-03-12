Bakan Akar: Mehmetçiğin geç çıkması söz konusu değil

Bir alanda sahada yaptığımız olaylar var bir de saha gerisinde yaptığımız faaliyetler var. Hiçbir şekilde aksaksız şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor. Libya'da Azerbaycan'daki görevlerimiz de devam ediyor. 65 uçak ve 71 helikopteri bölgeye yönlendirdik."