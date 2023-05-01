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Bakan Akar Sudan'da ateş açılan TSK'ya ait uçakların yurda döndüğünü açıkladı: 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında ateş açılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın gerekli tedbirlerin alınmasının ardından dün yurda döndüğünü bildirerek, "Sudan'dan tahliye çalışmaları kapsamında görevlendirdiğimiz 5 uçak görevlerini tamamlayıp ülkemize döndü. Uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik." dedi.

18:54 . 1/05/2023 Pazartesi
AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Bakan Akar'dan Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik açıklamada bulundu. Star Haber'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akar, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında TSK'ya ait uçağa ateş açılmasına yönelik soru üzerine, Sudan'da ateşkesin sağlanmasının önemini ifade etti.

Tahliye çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan direktifleri doğrultusunda Dışişleri Bakanlığının koordinesinde devam ettiğini belirten Akar, "
Port Sudan ile Hartum bölgesinde toplanan vatandaşlarımızın tamamı kazasız, belasız ülkemize geldi
." diye konuştu.

Bakan Akar, havaalanına inişi sırasında ateş açılan TSK uçağının durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanına C-130 tipi uçaklarımızdan biri inmişti. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu, buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından uçağımız dün ülkemize döndü. Sudan'dan tahliye çalışmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üç C-130 tipi uçak ile iki A400 M uçağımız görevlendirildi. Uçaklarımız görevlerini tamamlayıp ülkemize döndü. Uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik.
Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın tahliyesi için gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz
."


#Sudan
#Hulusi Akar
#MSB
#Türk Vatandaşları
28 dakika önce
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