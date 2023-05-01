Bakan Akar Sudan'da ateş açılan TSK'ya ait uçakların yurda döndüğünü açıkladı: 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.
Bakan Akar'dan Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik açıklamada bulundu. Star Haber'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akar, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında TSK'ya ait uçağa ateş açılmasına yönelik soru üzerine, Sudan'da ateşkesin sağlanmasının önemini ifade etti.
Bakan Akar, havaalanına inişi sırasında ateş açılan TSK uçağının durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi: