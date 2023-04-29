Hiçbir vatandaşımızı bırakmayız

Çatışmaların sürdüğü Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmeye giden C-130 uçağımıza hafif silahla ateş açıldı. Başkent Hartum’un 22 kilometre kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanı civarında gerçekleşen olay sonrası uçak emniyetle inişini tamamladı. Saldırıda bir asker hafif şekilde yaralandı. Sudan ordusu, Türk uçağına ateş açılmasıyla ilgili Hızlı Destek Kuvvetleri’ni (HDK), suçlarken HDK, sosyal medya hesabından uçağı kendilerinin vurmadığını iddia etti. Milli Savunma Bakanlığı’dan (MSB) saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Sudan’daki vatandaşlarımızı tahliye için Wadi Sayidna’ya giden C-130 uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

PİLOTTAN MESAJ: SİZİ BIRAKMAYIZ

Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi gece de sürdü. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) paylaşımında, dönüş yoluna çıkmadan önce TSK’ya ait nakliye uçağının pilotu yolculara “Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk devleti olarak hiçbir vatandaşımızı uzak bir ülkede, hiçbir çatışma içinde bırakmadık ve bırakmayacağız. Bizler her zaman görevimizin başındayız” dedi.

YERİNDE ONARILACAK

Saldırı ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK ekiplerinin hasarı incelediğini söyledi. Akar, “Ekiplerin vereceği rapora göre, ilave lojistik destek sağlama yönündeki kararımızı vereceğiz” dedi. Uçaktaki hasarın büyük olup olmadığı yönelik soru üzerine Akar, “İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak” dedi.

271 vatandaşımız daha İstanbul’da

Sudan’dan tahliyeler dün de sürdü, 271 kişi daha İstanbul’a ulaştı. MSB’ye ait askeri uçakla Sudan’dan tahliye edilen 170 Türk vatandaşı dün 02.30’da İstanbul Havalimanı’na geldi. 101 kişiyi taşıyan ve “Koca Yusuf“ olarak bilinen MSB’ye ait A400M tahliye uçağı ise saat 19.00’da İstanbul Havalimanı’na indi. Bakanlık, bu seferlerle Türk vatandaşlarının tahliyesinde Port Sudan bölümünün tamamlandığını açıkladı. Türkiye böylece şimdiye kadar, 249’u 19 farklı ülkenin vatandaşı olmak üzere şimdiye kadar bin 834 kişiyi tahliye etmiş oldu.

Tahliye edilen vatandaşlar da uçakta görevli personele sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar uçakta görevli askerler için “En büyük asker bizim asker” şeklinde tezahürat yaptı. Tahliye edilen Enes Duymaz, tüm devlet yetkililerine teşekkür ederek, “Devletimiz var olsun” dedi.

Dagalu ile tahliye diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile telefonda Türk vatandaşlarının tahliye sürecini görüştü. Görüşmede, Sudan’dan Türk vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin konular ele alındı.







