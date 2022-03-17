Bakan Akar: Ukrayna'da acil ateşkes şart

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO karargahında gündemi değerlendirdi.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başlıkları:
(Ukrayna'da) İnsani durum giderek kötüleşiyor, bunun önlenmesi lazım. Bunun için ateşkes şart diyoruz.
(Mariupol'da camiye sığınan Türk vatandaşları) Tahliye için taraflarla temaslarımız sürüyor.
(Ukrayna'da kalan TSK'ya ait iki nakliye uçağı) Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna ile konuşuyoruz. İki ülke de konuya ilgi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde oradan olumlu bir sonuç bekliyoruz.
Dengeli şekilde, yapılması gerekenler neyse elimizden geldiğince yaptık, yapmaya devam edeceğiz.
Montrö, bütün taraflar için faydalı. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok.