Bakan Akar: Ukrayna'da acil ateşkes şart

Cahit Özkan asgari ücrete yılda iki kez zam getirilip getirilmeyeceği sorusunu cevapladı: Aklımızda var

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan oldu. Asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili soruyu cevaplayan Özkan, 'Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.