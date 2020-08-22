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ZONGULDAK

Bakan Albayrak'ın sevinç gözyaşı fotoğrafını paylaştığı esnaf: Kendimi tutamadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi dün açıklamış, Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin keşfedildiğini duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak izleyen Zonguldak halkı büyük sevinç yaşamıştı. Vatandaşların arasında gözyaşlarına boğulan Rüstem Yılmaz Cengiz'in fotoğrafı dikkat çekmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak ise Cengiz'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Cengiz, "İnşallah makus talihimizi yener ve seri sondaj çalışmalarıyla değişik madenlere ulaşır ve memleketimizin refah seviyesini yükseltiriz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Rüstem Yılmaz Cengiz, Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra gözyaşlarına boğulmuştu.
Rüstem Yılmaz Cengiz, Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra gözyaşlarına boğulmuştu.

Zonguldak'ta mobilya mağazası bulunan Rüstem Yılmaz Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla beklediklerini belirtti.

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Erdoğan müjdeyi açıkladı, Zonguldaklı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu

"Böyle bir duruma geleceğimizi de bilmiyordum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını ve o anların sosyal medyada yer aldığını anlatan Cengiz, şunları söyledi: "Duygularıma hakim olamadım. Böyle bir duruma geleceğimizi de bilmiyordum. Fotoğrafı gören çok arayan, tebrik eden ve eleştirenler oldu. Eleştiren kardeşlerimize de Allah'tan inayet diliyorum ve onlarda inşallah gerçeği görürler. Memleketimiz için olumlu bir gelişmede sevinecekleri yerde eleştiriyorlar, bunları da kınıyorum. İnşallah makus talihimizi yener ve seri sondaj çalışmalarıyla değişik madenlere ulaşır ve memleketimizin refah seviyesini yükseltiriz."

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"Onların emekleri boşa gitmeyecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sırasında çekilen fotoğrafını Twitter adresinden paylaştığını hatırlatarak, "Bakanımız Berat Albayrak'ın fotoğrafımı paylaşmasına mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onların emekleri boşa gitmeyecek. Biz her zaman onları destekliyoruz ve onlara inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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