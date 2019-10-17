Gündem Bakan Çavuşoğlu ABDli heyet ile Barış Pınarını görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu ABD'li heyet ile Barış Pınarı'nı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.
AA
Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştün
AA
Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştün
AA
Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştün
AA
Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştün
AA
Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştün
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