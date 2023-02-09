Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda, Türkiye'de 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerdeki durumu ve yardımları görüştü.
Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki yer aldı.
Bakan Çavuşoğlu, 6 Şubat'tan bu yana taziyelere ilişkin 50 civarında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.