Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyondan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da diplomasi muhabirleri ile buluşma programında konuşuyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:
Azerbaycan-Ermenistan sınırda yaşanan çatışmalar bölgede durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Ara ara provokasyona devam ediyor. yine 2 gün öce böyle bir adımda bulundu. elbette Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı diliyoruz.
- Ermenistan kalıcı bir barış istiyorsa provokasyondan vazgeçmeli. Barışa yönelik samimi adımlar atmalı değişime öncülük etmek önemli bir husus.