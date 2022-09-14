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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyondan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da diplomasi muhabirleri ile buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan-Ermenistan sınırda yaşanan çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Yaşanan çatışmalar bölgede durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Ermenistan kalıcı bir barış istiyorsa provokasyondan vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyondan vazgeçmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da diplomasi muhabirleri ile buluşma programında konuşuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Azerbaycan-Ermenistan sınırda yaşanan çatışmalar bölgede durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Ara ara provokasyona devam ediyor. yine 2 gün öce böyle bir adımda bulundu. elbette Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı diliyoruz.

  • Ermenistan kalıcı bir barış istiyorsa provokasyondan vazgeçmeli. Barışa yönelik samimi adımlar atmalı değişime öncülük etmek önemli bir husus.

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