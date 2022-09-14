Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyondan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da diplomasi muhabirleri ile buluşma programında konuşuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Azerbaycan-Ermenistan sınırda yaşanan çatışmalar bölgede durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Ara ara provokasyona devam ediyor. yine 2 gün öce böyle bir adımda bulundu. elbette Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı diliyoruz.

Ermenistan kalıcı bir barış istiyorsa provokasyondan vazgeçmeli. Barışa yönelik samimi adımlar atmalı değişime öncülük etmek önemli bir husus.