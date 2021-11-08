Gündem Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü. Irak Başbakanının konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığımızı yineleyen Çavuşoğlu, başsağlığı dilemiştir.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bugün bir telefon görüşmesi yapmıştır. Sayın Bakanımız, Irak Başbakanının konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığımızı yineleyerek, başsağlığı dilemiştir. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini de Başbakan Kazımi’ye iletmiştir."

Irak'ta El-Kazımi’ye yönelik saldırının ardından ordu sokağa indi
OYNAT 00:39
Irak'ta El-Kazımi’ye yönelik saldırının ardından ordu sokağa indi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik başarısız suikast girişiminin ardından ordu sokağa indi. Başkent Bağdat'ta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında kimlerin olduğunu bildiğini ve bunu yakında açıklayacağını belirtti.

Irak Başbakanı Kazımi'nin evi SİHA ile vuruldu
DÜNYA
Irak Başbakanı Kazımi'nin evi SİHA ile vuruldu

Dışişleri: Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınıyoruz
GÜNDEM
Dışişleri: Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınıyoruz
Dört bin lira masrafla yaptı

Dört bin lira masrafla yaptı

Evinde kendi tasarladığı elektrikli bisikleti yaptı.
Litresi 120 lira

Litresi 120 lira

Defne yağı binbir zahmetle yapılıyor.
Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum

​Erdoğan Karabağ Zaferi'nin birinci yılını kutladı.

İYİ Parti grup başkanvekili değişti.

'En İyi İşverenler Listesi'ne girdi

'En İyi İşverenler Listesi'ne girdi

TOGG 'Great Place to Work' sertifikası aldı.

Eski MİT personeli FETÖ'cü Enver Altaylı'ya toplamda 23 yıl 4 ay hapis.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.