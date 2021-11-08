Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü. Irak Başbakanının konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığımızı yineleyen Çavuşoğlu, başsağlığı dilemiştir.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bugün bir telefon görüşmesi yapmıştır. Sayın Bakanımız, Irak Başbakanının konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığımızı yineleyerek, başsağlığı dilemiştir. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini de Başbakan Kazımi’ye iletmiştir."