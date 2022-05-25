Bakan Çavuşoğlu İsrail'de: İki devletli çözüm tek yol

Türkiye ve Filistin arasında 15 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı.

TİCARET HACMİNİ ARTIRMAYA KARALIYIZ'

Bugün ise Bakan Çavuşoğlu, Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Tarihi görüşmede Bakan Çavuşoğlu açıklama yapıyor. Bakan Çavuşoğlu'nın açıklamaları şöyle:

"Coğrafi anlamda yakınlığımız ve birbirini tamamlar nitelikteki İsrail'i doğal ticaret ortamını haline getiriyor. Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak birbirleriyle ticaret yapan en büyük 10 ülke arasında. Bu senenin ilk çeyreğinin rakamlarına bakıldığında ihracat rekoru var. Dolayısıyla bizler ticaret hacmini ve ekonomik iş birliği artırmaya kararlıyız. "

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#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

https://t.co/JtJL0ytS84 — Yeni Şafak (@yenisafak) May 25, 2022

'ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUM'

İsrail'den bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk" sözlerine yer verdi.

'GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ KALICI BARIŞ'

İsrail-Filistin meselesinden bahseden Çavuşoğlu barış için tek bir yolun olduğunu söyleyerek, "Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır. Biz şuna inanıyoruz BM parametreli içinde iki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözün olduğuna inanıyoruz. Görmek istediğimiz kalıcı barış" dedi.

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'den önemli açıklamalar

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.