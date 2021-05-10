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Gündem Bakan Çavuşoğlu Mescidi Aksadaki saldırıları görüşmek üzere Suudi Arabistanda
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Mescidi Aksa’daki saldırıları görüşmek üzere Suudi Arabistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Başta Mescid-i Aksa’daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan’dayız" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu Mescidi Aksa’daki saldırıları görüşmek üzere Suudi Arabistanda
Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel ilişkileri görüşmek için Suudi Arabistan'a gitti. Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a ulaştığını Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ele almak ve başta Mescid-i Aksa’daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan’dayız" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin iki gün süreceği, Çavuşoğlu'nun Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud'la da görüşeceği belirtilmişti.

KATAR EMİRİ DE SUUDİ ARABİSTAN'A GEÇECEK

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