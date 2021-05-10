Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'yla görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İsrail’in Kudüs’teki saldırılarını “terör” olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti.

İsrail’in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.

DÜNYA Dünya genelinde ünlüler İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi

DÜNYA İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına dünyadan tepki yağdı

FOTOĞRAF 8 İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırdı. Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın içerisinde bulunan Filistinlilere ses bombası ile hedef aldı. İsrail güçlerinin saldırısında en az 300 Filistinli yaralandı. Mescid-i Aksa’nın kapısında, içerisinde hasar meydana geldi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’dan ayrılmasının ardından ibadet için gelen ancak saldırıya uğrayan Filistinliler, Mescidi-i Aksa’yı temizlemeye başladı. Saldırı sırasında kırılan camları elleriyle temizledi. İsrail'den hain saldırı: Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinlilere saldırılar sürüyor İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına devam ediyor. İsrail güçlerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği terörde en az 300 Filistinli yaralandı.

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FOTOĞRAF 10 İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırıda bulundu. Yüzlerce Filistinlinin yaralandığı saldırı sonrası, saldırı öğle saatlerine doğru bir süre boyunca durdu. Filistinliler, Mescidi Aksa'da saldırının durmasıyla temizlik yaptı. İsrail güçlerinin attığı ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalar. İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı bombaların kapsülleri avluyu kapladı İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Saldırının öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla, Filistinliler avluda temizlik yaptı. Temizlik esnasında, ses, gaz ve göz yaşartıcı bombaların kapsülleri tek bir noktada toplanırken, İsrail güçlerinin şiddetini de gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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