İbrahim Kalın'dan Mescid-i Aksa açıklaması: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz devam ediyor

Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli yerleşimcilere yönelik Ramazan ayının başlangıcından beri artarak devam eden İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'e saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini ve saldırıların sonlandırılması için girişimlerin devam ettiğini belirten Kalın, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur" dedi.