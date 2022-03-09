Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Mustafa Destici: Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz diplomaside doğru bir yol izliyor

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Destici, 'Türkiye bizce diplomaside doğru bir çizgi izliyor. Cumhurbaşkanı'mız ve hükümetimizin şu ana kadar takip ettiği tavır ve istikameti yapıcı ve olumlu buluyoruz. Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve işgalin haksız olduğunu hiçbir tereddüde meydan bırakmayacak şekilde dile getirmiştir. Bununla birlikte, Türkiye, Rusya'yla ilişkilerini kesmemiştir. Türkiye'nin savaşın tarafı olmaması, barışın sağlanması ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi için hem taraflar hem de tüm dünya açısından bir şanstır. Türkiye, hukukun ve barışın yanında yer almalıdır. Türkiye tarafı olmadığı bir savaşın bedelini asla ödememelidir.' dedi.





