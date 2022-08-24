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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Suriye Muhalefet lideri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa'yla bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Muhalefetin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu Suriye Muhalefet lideri ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye görüşmesi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli muhalif liderler Muslat, Camus ve Mustafa ile görüştüğünü belirterek "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

BMGK'NİN 2254 SAYILI KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesine çağrı yapıyor.

Çavuşoğlu, paylaşımında görüşmeye ilişkin şu açıklamada bulundu:

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