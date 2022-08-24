Bakan Çavuşoğlu Suriye Muhalefet lideri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli muhalif liderler Muslat, Camus ve Mustafa ile görüştüğünü belirterek "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

BMGK'NİN 2254 SAYILI KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesine çağrı yapıyor.

Çavuşoğlu, paylaşımında görüşmeye ilişkin şu açıklamada bulundu:

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedr Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa’yla görüştük.



Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz. pic.twitter.com/yjXvehtPFP REKLAM August 24, 2022

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