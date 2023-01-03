Bakan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat ile görüştü: Suriye halkına desteğimizi yineledik

Bakan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştüğünü belirtti.

"SURİYE MUHALEFETİ VE HALKINA DESTEĞİ YİNELEDİK"

Bakan Çavuşoğlu, “Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik” açıklamasında bulundu.

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştük. #Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık.



2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik. pic.twitter.com/ssgzdnvrOm REKLAM January 3, 2023

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