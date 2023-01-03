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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat ile görüştü: Suriye halkına desteğimizi yineledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştü.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat ile görüştü: Suriye halkına desteğimizi yineledik
Bakan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştüğünü belirtti.

"SURİYE MUHALEFETİ VE HALKINA DESTEĞİ YİNELEDİK"

Bakan Çavuşoğlu, “Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik” açıklamasında bulundu.

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