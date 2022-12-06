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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki: Rüzgar eken fırtına biçer

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Aurescu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalara tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ''Rüzgar eken fırtına biçer, barış istemiyorlarsa biz de gereğini yaparız, bir gece ansızın gelebiliriz'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlundan Yunanistana sert tepki: Rüzgar eken fırtına biçer
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki Rodos ve Midilli’deki tatbikatı

Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Yunanistan ihlalden vazgeçmezse bunların egemenliği tartışılır. Ya Yunanistan bu konuda geri adım atar, anlaşmalara uyar, ya da biz gereğini yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir gece ansızın demesinin nedeni de bu. Barış istemiyorsan biz de gereğini yaparız.

Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor. Barışı aslında istemeyen Yunanistan yapıyor. Haksız, hukuk, argümanı ortaya koyamıyor.

İsveç ve Finlandiya'dan iadeler

Finlandiya’dan henüz bize yönelik silah ambargosunun kaldırıldığına yönelik bir açıklama olmadı, bu açıklamayı da bekliyoruz. İki ülke arasında uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. Bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç’in daha somut atması gereken adımlar var. Şahsın Türkiye’ye iade kararı memnuniyet verici, bizim listemizde adı yoktu. Ama sonuç olarak olup olmaması önemli değil.

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